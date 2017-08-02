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Медведев проведет заседание попечительского совета фонда "Сколково"

Экономика и бизнес
2 августа, 0:12 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, августа. /ТАСС

В мероприятии также примут участие вице-премьер Аркадий Дворкович, министр образования Ольга Васильева, министр связи Николай Никифоров, мэр Москвы Сергей Собянин и президент фонда Виктор Вексельберг

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МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев проведет в среду заседание попечительского совета Фонда развития центра разработки и коммерциализации новых технологий. Как сообщили в пресс-службе кабмина, на заседании обсудят итоги работы в 2016 году инновационного центра "Сколково" и Сколковского института науки и технологий.

В мероприятии примут участие вице-премьер Аркадий Дворкович, министр образования и науки Ольга Васильева, министр связи и массовых коммуникаций Николай Никифоров, мэр Москвы Сергей Собянин, президент Фонда развития центра разработки и коммерциализации новых технологий Виктор Вексельберг.

Глава кабмина уделяет значительное внимание развитию фонда "Сколково". На предыдущем заседании попечительского совета фонда в конце 2016 года он отметил, что в работу вовлечены 1,6 тыс. инновационных компаний, создано более 21 тыс. высокотехнологичных рабочих мест. Бюджетные инвестиции в проект составили около 100 млрд рублей, частные - примерно 92 млрд рублей.

Тогда же Медведев сообщил, что в фонде "Сколково" будет реализован проект строительства арендного жилья. По его словам, проект предполагает "разнообразные планировочные решения, которые должны подойти и начинающим предпринимателям, и преподавателям "Сколтеха", и вообще всем, кто так или иначе будет связывать свою работу с фондом". Премьер заявил, что это позволит решить проблему жилищного строительства в "Сколково". По словам Медведева, строительство других объектов ведется более успешно: планы выполнены уже более чем наполовину, возник "такой небольшой город".

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Персоны
Васильева, Ольга Юрьевна Собянин, Сергей Семенович Медведев, Дмитрий Анатольевич Никифоров, Николай Анатольевич Вексельберг, Виктор Феликсович Дворкович, Аркадий Владимирович
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