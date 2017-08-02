Apple зафиксировала рост продаж iPhone по итогам минувшего финансового квартала

НЬЮ-ЙОРК, 2 августа. /ТАСС/. Американская корпорация Apple по итогам третьего финансового квартала, завершившегося 30 июня текущего года, зафиксировала рост продаж смартфонов iPhone. Такие данные следуют из опубликованного во вторник финансового отчета компании.

Продажи iPhone за указанный квартал составили около 41 млн единиц, что примерно на 1,6% больше по сравнению с аналогичным периодом год назад (40,4 млн единиц). Эти данные превысили ожидания аналитиков, прогнозировавших продажи на уровне не более 40,7 млн смартфонов.

При этом выручка Apple за прошедший квартал возросла до $45,41 млрд, что также превзошло прогнозы экспертов. В прошлом году в третьем финансовом квартале, который традиционно считается слабейшим для компании в плане доходов, выручка составляла $42,36 млрд. Таким образом, рост данного показателя составил 7,2%.

Чистая прибыль за указанный период зафиксирована на уровне $8,72 млрд, или $1,67 за акцию (в прошлом году - $7,8 млрд, или $1,42 за акцию).

Как прогнозируют эксперты, по итогам текущего квартала корпорация продаст примерно 45,5 млн iPhone. Общая выручка, согласно ожиданиям аналитиков агентства Рейтер, составит за данный период, завершающийся 30 сентября, чуть более $49 млрд. В Apple ожидают, что данная цифра может достичь $52 млрд.

Основанная в 1976 году Apple производит смартфоны iPhone, планшетные компьютеры iPad, ноутбуки MacBook, настольные компьютеры iMac, музыкальные плееры iPod, а также другую технику. Корпорация является одной из крупнейших в мире, ее рыночная капитализация по состоянию на начало текущего месяца превышает $780 млрд.