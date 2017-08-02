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Apple зафиксировала рост продаж iPhone по итогам минувшего финансового квартала

Экономика и бизнес
2 августа, 1:53 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 2, августа. /ТАСС

Компания реализовала около 41 млн единиц iPhone, что превысило ожидания аналитиков, прогнозировавших продажи на уровне не более 40,7 млн смартфонов

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НЬЮ-ЙОРК, 2 августа. /ТАСС/. Американская корпорация Apple по итогам третьего финансового квартала, завершившегося 30 июня текущего года, зафиксировала рост продаж смартфонов iPhone. Такие данные следуют из опубликованного во вторник финансового отчета компании.

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Продажи iPhone за указанный квартал составили около 41 млн единиц, что примерно на 1,6% больше по сравнению с аналогичным периодом год назад (40,4 млн единиц). Эти данные превысили ожидания аналитиков, прогнозировавших продажи на уровне не более 40,7 млн смартфонов.

При этом выручка Apple за прошедший квартал возросла до $45,41 млрд, что также превзошло прогнозы экспертов. В прошлом году в третьем финансовом квартале, который традиционно считается слабейшим для компании в плане доходов, выручка составляла $42,36 млрд. Таким образом, рост данного показателя составил 7,2%.

Чистая прибыль за указанный период зафиксирована на уровне $8,72 млрд, или $1,67 за акцию (в прошлом году - $7,8 млрд, или $1,42 за акцию).

Как прогнозируют эксперты, по итогам текущего квартала корпорация продаст примерно 45,5 млн iPhone. Общая выручка, согласно ожиданиям аналитиков агентства Рейтер, составит за данный период, завершающийся 30 сентября, чуть более $49 млрд. В Apple ожидают, что данная цифра может достичь $52 млрд.

Основанная в 1976 году Apple производит смартфоны iPhone, планшетные компьютеры iPad, ноутбуки MacBook, настольные компьютеры iMac, музыкальные плееры iPod, а также другую технику. Корпорация является одной из крупнейших в мире, ее рыночная капитализация по состоянию на начало текущего месяца превышает $780 млрд.

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