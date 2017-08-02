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CNN: Скарамуччи не возьмет отсрочку от уплаты налога при продаже своей фирмы китайцам

Экономика и бизнес
2 августа, 3:10 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 2, августа. /ТАСС

Ранее юристы советовали экс-директору по коммуникациям Белого дома не торопиться с уплатой налогов, сообщает телекомпания

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НЬЮ-ЙОРК, 2 августа. /ТАСС/. Бывший директор по коммуникациям Белого дома Энтони Скарамуччи не намерен прибегать к отсрочке или маневрам при уплате налога на продажу принадлежащей ему доли в американской компании Skybridge Capital. Об этом заявил во вторник его адвокат Эллиот Берке.

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"Скарамуччи намерен уплатить налоги на доход от прироста капитала, как только сделка состоится. Мой клиент никогда не предпринимал попыток обмануть систему, но просто придерживался того, что разрешено законом. Его единственной и подлинной целью является служба на благо страны [США]", - отметил юрист в сообщении, переданном в ответ на запрос телекомпании СNN.

Берке за несколько дней до отставки директора по коммуникациям Белого дома информировал, что юрисконсульты посоветовали ему не торопиться с уплатой налогов и добиться отсрочки. Для этого необходимо вложить деньги, полученные от продажи компании, в облигации казначейства США или фонды совместного инвестирования с высоким показателем диверсификации.

Доля Скарамучии, который является основателем и совладельцем Skybridge Capital, составляет 44% и оценивается в свыше $50 млн. В январе руководство компании дало согласие на поглощение со стороны одного из подразделений китайского конгломерата HNA Group. Эта сделка подлежит утверждению американским министерством финансов на предмет потенциального вреда национальной безопасности Соединенных Штатов. В минфине пока не ответили на запрос телекомпании о том, на какой стадии проверки находится данная сделка.

О назначении Скарамуччи на должность директора по коммуникациям Белого дома было объявлено 21 июля. Вскоре после этого он позволил себе ряд жестких высказываний в адрес чиновников из окружения президента США Дональда Трампа, обвинив их в утечках информации. В их число вошел и теперь уже бывший глава аппарата сотрудников Белого дома Райнс Прибас, который оставил свой пост в самом конце прошлой недели. Джон Келли официально занял его место в понедельник, до этого он руководил министерством внутренней безопасности.

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Прибас, Райнс Трамп, Дональд Скарамуччи, Энтони
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