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Bloomberg: российские миллиардеры разбогатели более чем на $10 млрд с начала года

Экономика и бизнес
2 августа, 3:06 UTC+3 ТАСС

Ощутимее остальных свое состояние увеличили: Владимир Лисин, Алишер Усманов и Олег Дерипаска

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Алексей Мордашов

Алексей Мордашов

© Артем Коротаев/ТАСС

ТАСС, 2 августа. Совокупный капитал 27 российских долларовых миллиардеров увеличился на $10,14 млрд за период с января по 1 августа 2017 года. Об этом свидетельствуют опубликованные во вторник данные Bloomberg Billionaires Index (ежедневно обновляемый рейтинг агентства Bloomberg).

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Из 27 российских миллиардеров 21 стал богаче. Алексей Мордашов, основной акционер ПАО "Северсталь" и самый богатый человек в России (его капитал составляет $17,3 млрд), за данный период увеличил свое состояние на 354 млн. Занимающий второе место в списке российских миллиардеров президент "Интерроса" и председатель правления "Норильского никеля" Владимир Потанин получил $16,6 млн, его состояние на данный момент составляет $16,6 млрд. Глава группы "Ренова" Виктор Вексельберг заработал $1,34 млрд и оказался на третьем месте с капиталом в $15,6 млрд.

Ощутимее всех свое состояние увеличили глава совета директоров Новолипецкого металлургического комбината Владимир Лисин - на $1,82 млрд, основной акционер USM Holdings Алишер Усманов - на $1,77 млрд, и президент ОК "Русал" и En+ Group Олег Дерипаска - на $1,76 млрд.

За первые семь месяцев 2017 года больше других потеряли глава "Новатэка" Леонид Михельсон - $2,09 млрд, основатель и владелец Volga Group Геннадий Тимченко, потерявший $1,92 млрд, и президент ПАО "Лукоил" Вагит Алекперов - его капитал уменьшился на $1,13 млрд.

Мордашов возглавил рейтинг богатейших людей России по версии журнала Forbes лишь в понедельник, 31 июля. Его состояние издание тогда оценило в $16,8 млрд.

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Персоны
Лисин, Владимир Сергеевич Алекперов, Вагит Юсуфович Усманов, Алишер Бурханович Потанин, Владимир Олегович Михельсон, Леонид Викторович Дерипаска, Олег Владимирович Тимченко, Геннадий Николаевич Вексельберг, Виктор Феликсович Мордашов, Алексей Александрович
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