Bloomberg: российские миллиардеры разбогатели более чем на $10 млрд с начала года

ТАСС, 2 августа. Совокупный капитал 27 российских долларовых миллиардеров увеличился на $10,14 млрд за период с января по 1 августа 2017 года. Об этом свидетельствуют опубликованные во вторник данные Bloomberg Billionaires Index (ежедневно обновляемый рейтинг агентства Bloomberg).

Из 27 российских миллиардеров 21 стал богаче. Алексей Мордашов, основной акционер ПАО "Северсталь" и самый богатый человек в России (его капитал составляет $17,3 млрд), за данный период увеличил свое состояние на 354 млн. Занимающий второе место в списке российских миллиардеров президент "Интерроса" и председатель правления "Норильского никеля" Владимир Потанин получил $16,6 млн, его состояние на данный момент составляет $16,6 млрд. Глава группы "Ренова" Виктор Вексельберг заработал $1,34 млрд и оказался на третьем месте с капиталом в $15,6 млрд.

Ощутимее всех свое состояние увеличили глава совета директоров Новолипецкого металлургического комбината Владимир Лисин - на $1,82 млрд, основной акционер USM Holdings Алишер Усманов - на $1,77 млрд, и президент ОК "Русал" и En+ Group Олег Дерипаска - на $1,76 млрд.

За первые семь месяцев 2017 года больше других потеряли глава "Новатэка" Леонид Михельсон - $2,09 млрд, основатель и владелец Volga Group Геннадий Тимченко, потерявший $1,92 млрд, и президент ПАО "Лукоил" Вагит Алекперов - его капитал уменьшился на $1,13 млрд.

Мордашов возглавил рейтинг богатейших людей России по версии журнала Forbes лишь в понедельник, 31 июля. Его состояние издание тогда оценило в $16,8 млрд.