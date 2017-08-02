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Bloomberg: Facebook разрабатывает устройство для разговоров по видеосвязи

Экономика и бизнес
2 августа, 3:48 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 2, августа. /ТАСС

Устройство будет иметь сенсорный дисплей размером с экран среднего ноутбука, а также камеру, способную реагировать на движение, сообщает агентство

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© AP Photo/Noah Berger, File

НЬЮ-ЙОРК, 2 августа. /ТАСС/. Facebook разрабатывает устройство, предназначенное для переговоров по видеосвязи, его могут представить весной 2018 года. Об этом сообщило во вторник агентство Bloomberg.

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По сведениям ее источников, планируется, что новинка будет иметь сенсорный дисплей размером примерно с экран среднего ноутбука, а также камеру, способную реагировать на движение. Устройство будет предназначено для применения в домашних условиях. Впервые продемонстрируют его, как ожидается, на профильной конференции F8, которая состоится следующей весной. Прототипы уже созданы, их используют в пробном режиме.

Как отмечает Bloomberg, Facebook также работает над еще одной новинкой - "умным" голосовым динамиком для управления домашней техникой. Компания пытается привлечь к реализации этого проекта опытных сотрудников Apple. Ранее некоторые фирм представили свои устройства такого типа. В их числе динамик Google Home, который работает на основе электронного помощника Google Assistant.

Оба устройства разрабатывают на базе экспериментального производственного комплекса Facebook под названием Building 8. Как ожидается, они будут работать на операционной системе Android. Официальных подтверждений со стороны Facebook по поводу данных новинок пока не поступало.

Facebook - одна из ведущих социальных сетей в мире. Она была основана 4 февраля 2004 года Марком Цукербергом и тремя его сокурсниками в период обучения в Гарвардском университете. В настоящее время Цукерберг является главой соцсети. Ежемесячная аудитория Facebook превышает 2 млрд пользователей во всем мире.

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