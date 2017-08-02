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ВВС США хотят закупить для Трампа два Boeing, предназначавшиеся для "Трансаэро"

Экономика и бизнес
2 августа, 4:09 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 2, августа. /ТАСС

Представитель Boeing подтвердила информацию о переговорах и отметила, что в компании хотят, чтобы ВВС получили самолеты "по самой лучшей цене для налогоплательщиков"

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ВАШИНГТОН, 2 августа. /ТАСС/. Военные США завершают переговоры с корпорацией Boeing о покупке двух пассажирских самолетов, предназначенных для президента Дональда Трампа. Речь идет о машинах, заказанных в свое время российской авиакомпанией "Трансаэро", которая так и не успела получить заказ из-за банкротства, сообщил во вторник портал Defense One.

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"Мы находимся на заключительных стадиях согласования покупки двух коммерческих самолетов [Boeing] 747-8 и рассчитываем вскоре заключить контракт", - приводит портал заявление официального представителя ВВС США Энн Стефаник. Цена этих машин не оглашается. Согласно информации на сайте Boeing, стоимость одной такой модели составляет $386,8 млн, однако неизвестно, сколько корпорация захочет получить за уже построенные самолеты. Кроме того, для нужд руководителя государства потребуется серьезная модернизация лайнера.

В корпорации также подтвердили, что переговорный процесс идет. "Мы все еще работаем над сделкой с целью поставить ВВС два 747-8", - заявила представитель компании Кэролайн Хатчесон. По ее словам, в Boeing хотят, чтобы ВВС получили самолеты "по самой лучшей цене для налогоплательщиков".

На данный момент оба самолета находятся на стоянке в пустыне Мохаве на территории штата Калифорния, так как климат там позволяет защитить воздушные судна от коррозии. По данным Defense One, самолеты были заказаны "Трансаэро" в 2013 году, но компания так и не успела выкупить их из-за банкротства, наступившего спустя два года. Был сделан заказ на четыре таких лайнера общей стоимостью $1,5 млрд, корпорация Boeing успела подготовить два. После банкротства большая часть воздушного парка "Трансаэро" перешла "Аэрофлоту", но забирать этот заказ он отказался.

О том, что компания Boeing поставит новые самолеты для президента США, стало известно в конце января 2015 года, решение об этом было принято еще при администрации Барака Обамы. Однако позже Трамп выразил возмущение стоимостью контракта. "Boeing строит абсолютно новый борт номер один модели 747 для наших будущих президентов, но его цена никак не контролируется, она больше 4 млрд. Отменить заказ", - написал Трамп в начале декабря 2016 года на своей странице в Twitter.

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