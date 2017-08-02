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Число пользующихся бизнес-навигатором предпринимателей выросло в 77 раз с начала 2017 года

Экономика и бизнес
2 августа, 8:36 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, августа. /ТАСС

Навигатор помогает бизнесменам запустить или переформатировать предприятие с помощью единой онлайн-системы

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МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Количество российских бизнесменов, зарегистрировавшихся в бесплатном электронном сервисе "Бизнес-навигатор МСП", увеличилось с 1,4 тыс. до 112,9 тыс. в течение шести месяцев 2017 года. Об этом ТАСС сообщили в Федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства (Корпорация МСП).

Навигатор помогает бизнесменам запустить или переформатировать предприятие с помощью единой онлайн-системы, содержащей информацию о закупках, правовой и финансовой поддержке. Кроме того, с помощью программы можно рассчитать бизнес-план с учетом выбранной ниши и локации для запуска.

"С сентября по декабрь 2016 года в бизнес-навигаторе зарегистрировались около 1,4 тыс. субъектов МСП. Сейчас число пользователей составляет чуть более 112,9 тыс. человек. Таким образом, количество зарегистрировавшихся за полгода увеличилось в 77 раз ", - отметил представитель корпорации.

Он добавил, что в 2016 году навигатор работал в опытном режиме - разработчики проверяли алгоритмы, программу и технологический процесс. В корпорации пояснили, что с января 2017 года сервис заработал на полную мощность, а число уникальных пользователей, посетивших ресурс, составляет более 712 тыс. человек. По словам представителя организации, еженедельно на портале бизнес-навигатора регистрируются 12 тыс. новых пользователей.

Кроме того, с 2017 года в системе для предпринимателей появился новый сервис - "Жизненные ситуации". Программа предоставляет пользователям список рекомендаций и пошаговых инструкций на всех стадиях развития бизнеса: начиная от взаимодействия с налоговыми службами и заканчивая организацией грамотной работы с сотрудниками Роспотребнадзора.

Сервис "Бизнес-навигатор малого и среднего предпринимательства" запущен 9 сентября 2016 года и призван упростить процесс открытия нового бизнеса. Ресурс охватывает 169 крупных городов, 90 видов бизнеса в сферах городского сервиса, более 300 примерных бизнес-планов. Любой желающий может бесплатно зарегистрироваться на портале и протестировать востребованность бизнеса, а также срок его окупаемости. Одной из базовых функций портала является предоставление доступа в режиме "одного окна" к информации о всех видах федеральной, региональной и муниципальной поддержки субъектов МСП и о специализированных финансово-кредитных продуктах.

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