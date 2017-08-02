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Банк России отозвал лицензию у краснодарского банка "Крыловский"

Экономика и бизнес
2 августа, 8:40 UTC+3
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Материал из 1 страницы

Банк России отозвал лицензию у краснодарского банка "Крыловский", сообщает регулятор.

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