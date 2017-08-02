Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 02.08:
$ 59.85
€ 70.73
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Энергоснабжение 11 районов Хабаровского края восстановлено после сбоя

Экономика и бизнес
2 августа, 9:41 UTC+3 ХАБАРОВСК ХАБАРОВСК 2, августа. /ТАСС

В сообщении пресс-службы губернатора и правительства региона отмечается, что отключение электричества не оказало серьезного влияния на жизнедеятельность населения

Поделиться
Материал из 1 страницы

ХАБАРОВСК, 2 августа. /ТАСС/. Электроснабжение полностью восстановлено в Хабаровском крае после масштабного сбоя, произошедшего вечером 1 августа. Об этом сообщила в среду пресс-служба губернатора и правительства региона.

Смотрите также

В Забайкалье и части Приморья восстановлено энергоснабжение потребителей

Поставки российской электроэнергии в Китай приостановлены из-за аварии

На Дальнем Востоке восстановили электроснабжение

Энергоснабжение Владивостока и Хабаровска восстановлено после крупной аварии

"В Хабаровском крае частичное отключение электричества произошло в 11 районах, в краевом центре и Комсомольске-на-Амуре. Последствия ЧП были зафиксированы в 123 населенных пунктах. Однако серьезного влияния на жизнедеятельность критическая ситуация не оказала. Все коммунальные и социально значимые объекты смогли оперативно перейти на резервные источники питания, что позволило продолжить работу", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, с утра 2 августа электричество подается в полном объеме. Есть единичные случаи отключений отдельных объектов. Ими занимаются специально созданные бригады энергетиков.

Авария произошла 1 августа в 14:04 мск (21:04 по местному времени) на воздушных линиях электропередачи в Амурской области. Она спровоцировала временное прекращение энергоснабжения в четырех регионах - Амурской области, Хабаровском и Приморском краях, Еврейской автономной области.

Также была прекращена поставка электроэнергии из России в Китай. По предварительным данным, причиной могло стать короткое замыкание.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Авария в электросетях на Дальнем Востоке
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Истории москвичей, попрощавшихся с пятиэтажками
Авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов"
Спецпроект “Золотое кольцо”. Суздаль
Фото
5
"Алроса" в ноябре планирует продать самый дорогой бриллиант, ограненный в России
4
Участники выездной сессии ПМЭФ в Карелии представили лучшие региональные проекты развития
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев перед началом партийного форума "Городская среда" партии "Единая Россия", Краснодар
8
Медведев поручил в 2018 году сохранить уровень госрасходов на развитие городской среды
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
На Дальнем Востоке из-за аварии без света оставались более 1,5 млн человек
2
Украина готовит иск к РФ из-за ограничений судоходства в Керченском проливе
3
Артур Чилингаров: я надеюсь, скоро спор вокруг Арктики разрешится
4
Американская контрразведка считает, что закрытие дипломатических дач нанесло урон РФ
5
В Иркутске скорая с пациентом сбила женщину на пешеходном переходе
6
СМИ: ЕВС внес поправки в регламент "Евровидения" после ситуации с Самойловой
7
Тиллерсон: США продолжат попытки нормализовать отношения с Россией
Темы дня
Новости партнеров
Реклама