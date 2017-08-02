Энергоснабжение 11 районов Хабаровского края восстановлено после сбоя

ХАБАРОВСК, 2 августа. /ТАСС/. Электроснабжение полностью восстановлено в Хабаровском крае после масштабного сбоя, произошедшего вечером 1 августа. Об этом сообщила в среду пресс-служба губернатора и правительства региона.

"В Хабаровском крае частичное отключение электричества произошло в 11 районах, в краевом центре и Комсомольске-на-Амуре. Последствия ЧП были зафиксированы в 123 населенных пунктах. Однако серьезного влияния на жизнедеятельность критическая ситуация не оказала. Все коммунальные и социально значимые объекты смогли оперативно перейти на резервные источники питания, что позволило продолжить работу", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, с утра 2 августа электричество подается в полном объеме. Есть единичные случаи отключений отдельных объектов. Ими занимаются специально созданные бригады энергетиков.

Авария произошла 1 августа в 14:04 мск (21:04 по местному времени) на воздушных линиях электропередачи в Амурской области. Она спровоцировала временное прекращение энергоснабжения в четырех регионах - Амурской области, Хабаровском и Приморском краях, Еврейской автономной области.

Также была прекращена поставка электроэнергии из России в Китай. По предварительным данным, причиной могло стать короткое замыкание.