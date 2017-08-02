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Первую подстанцию мощностью 80 МВт построят в астраханской ОЭЗ до конца 2018 года

Экономика и бизнес
2 августа, 10:39 UTC+3 АСТРАХАНЬ АСТРАХАНЬ 2, августа. /ТАСС

Инвестиции составят 714 млн рублей

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АСТРАХАНЬ, 2 августа. /ТАСС/. "Астраханская Энергетическая Компания - Холдинг" построит первую подстанцию мощностью 80 МВт в астраханской особой экономической зоне (ОЭЗ) "Лотос" до конца 2018 года. Инвестиции в проект составят более 714 млн рублей, сообщили во вторник в пресс-службе ОЭЗ.

Там уточнили, что соответствующее соглашение было подписано во вторник между инвестором и Министерством экономического развития РФ.

"Предметом соглашения является проектирование и строительство инвестором подстанции ПС 220 кВ "Лотос" с максимальной мощностью 80 МВт на территории ОЭЗ. Объем инвестиций в проект составит более 714 млн рублей", - отметили в пресс-службе.

Ввести объект в эксплуатацию планируется в 4-м квартале 2018 года. Будет создано порядка 30 рабочих мест.

"Подписание соглашения с первым инфраструктурным инвестором является очень важным для нас и всего проекта событием. С вводом в эксплуатацию этой подстанции мы обеспечим первых резидентов необходимым объемом электроэнергии, что позволит в срок запустить заводы и начать производство", - цитирует пресс-службе гендиректора ОЭЗ Сергея Милушкина.

Он добавил, что в дальнейшем с увеличением числа резидентов планируется строительство второй аналогичной подстанции. Сейчас электроснабжение строящихся объектов на территории ОЭЗ обеспечивает существующая подстанция "Заводская" в Нариманове.

ОЭЗ "Лотос" расположена в Наримановском районе области на берегу Волги. Статус резидентов есть у пяти компаний, в том числе у одной иностранной - азербайджанской "Атеф русс" (производство электротехнического оборудования).

До конца года статус резидента могут получить еще пять компаний.

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