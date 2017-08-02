Глава ФССП предложил ввести "дорожные карты" по взысканию долгов перед компаниями ТЭК

ЯРОСЛАВЛЬ, 2 августа. /ТАСС/. Директор Федеральной службы судебных приставов (ФССП) России Дмитрий Аристов считает крайне низким уровень взыскания долгов в пользу предприятий ТЭК и предложил во всех регионах разработать "дорожные карты" по повышению собираемости долгов.

"По итогам первого полугодия в пользу организаций топливно-энергетического комплекса по исполнительным производствам взыскано 5,6% от общей суммы, которая подлежит взысканию. Эффективность исполнения остается на крайне низком уровне", - отметил Аристов на расширенной коллегии ФССП.

Он напомнил, что для регионов Северного Кавказа, где этот вопрос наиболее актуален, разработаны "дорожные карты" для повышения эффективности взыскания средств в пользу организаций ТЭК (при этом он подверг критике управления приставов по Ингушетии и Северной Осетии, где лишь к концу 2018 года планируют в полном объеме все предусмотренные меры) и предложил распространить опыт таких "дорожных карт" на все регионы. "Руководителям территориальных органов ФССП России до конца текущего года следует в рамках совещаний с главами субъектов РФ инициировать обсуждение и создание в каждом регионе аналогичной дорожной карты, - призвал Аристов. - Необходимо обеспечить максимальное увеличение взысканных сумм в пользу организаций ТЭК и личный контроль за работой по исполнительным производствам в отношении крупных должников".