За полгода российские приставы взыскали с должников 307 млрд руб.

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ЯРОСЛАВЛЬ, 2 августа. /ТАСС/. Российские судебные приставы взыскали с должников за полгода 307,7 млрд руб., в том числе 99 млрд руб. в бюджет. Об этом сообщил на расширенной коллегии Федеральной службы судебных приставов (ФССП) России директор ведомства Дмитрий Аристов.
По его словам, это превышает аналогичные показатели прошлого года (за первое полугодие 2016 года с должников было взыскано 254,4 млрд руб., в том числе 81 млрд руб. в бюджет).
Так, в консолидированный бюджет судебные приставы взыскали задолженностей, прежде всего по налогам, на 89,4 млрд руб., а также 7,8 млрд руб. исполнительского сбора (своего рода штрафа за принудительное взыскание долгов).
Главный судебный пристав России отметил также и рост оплаты долгов на 32% через платежные системы, подключенные к банку данных исполнительных производств ФССП (на 1,2 млрд руб.). За полгода через них было произведено свыше 500 тыс. оплат.
Как отмечалось на коллегии, на 34% выросла посещаемость официального интернет-сайта ФССП России - за полгода 132 млн просмотров различных страниц. При этом количество просмотров банка данных исполнительных производств, который содержит данные о наличии долгов, увеличилось на 45% - до 54,5 млн.
Аристов также сообщил, что ограничение выезда из РФ должников только в этом году позволило взыскать с них почти 13 млрд руб.
"За шесть месяцев 2017 года в Погранслужбе ФСБ РФ находилось около 2,8 млн постановлений о временном ограничении на выезд должников из страны. В результате применения данной меры в полном объеме погашена задолженность на общую сумму 12,7 млрд руб.", - сообщили в ФССП.
На 1 июня под ограничением выезда одномоментно находилось 1,6 млн должников.
Еще 1,1 млрд руб. позволило взыскать ограничение должников в водительских правах. Этот вид ограничения был введен с 2016 года и позволяет приставам временно (на срок до шести месяцев с возможностью продления) ограничивать должника в специальных правах, в том числе водительских.