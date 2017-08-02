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Орешкин: единая валюта ЕврАзЭС может быть создана не ранее 2025 года

Экономика и бизнес
2 августа, 11:16 дата обновления: 2 августа, 11:34 UTC+3

Глава Минэкономразвития подчеркнул, что сейчас задача в рамках объединения - гармонизация регулирования по всем направлениям

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ШАНХАЙ, 2 августа. /ТАСС/. Единая валюта Евразийского экономического союза (ЕврАзЭС) может быть создана не ранее 2025 года, сообщил глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин в интервью телеканалу "Россия 24".

"Речь о единой валюте сейчас не идет, так как все знают тот опыт, который есть у ЕС. Создание единой валюты там без создания рынка товаров и услуг, без системы регулирования привело к серьезным экономическим дисбалансам, которые вызвали всем известный кризис в Европе в начале 2010 годов. Здесь задача в рамках ЕврАзЭС - гармонизация всего регулирования по всем направлениям, в том числа финансовых рынков, банковской системы. И только самым завершающим этапом может стать создание единой валюты, это перспектива после 2025 года", - сказал он.

Ранее сообщалось, что Евразийский банк развития (ЕАБР) предложил центробанкам стран ЕврАзЭС создать региональную расчетную денежную единицу. В качестве примера единой валютной единицы ЕАБР привел ЭКЮ (ECU), общеевропейская денежная единица, использовавшаяся в Европе параллельно с национальными валютами с 1979 по 1998 годы для безналичного расчета.

Расчетная единица может стать альтернативой общей валюте союза.

Ранее идею создания международной расчетной единицы на основе технологии блокчейн выдвинул президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.

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Персоны
Назарбаев, Нурсултан Абишевич Орешкин, Максим Станиславович
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