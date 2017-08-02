"Новатэк" изучает возможность строительства терминала перевалки СПГ на Камчатке

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 2 августа. /ТАСС/. ПАО "Новатэк" изучает возможность строительства на территории Камчатского края терминала по перегрузке сжиженного газа, который компания планирует доставлять из Ямало-Ненецкого автономного округа в порты стран Азиатско-Тихоокеанского региона по Северному морскому пути. Планируется, что в дальнейшем работа терминала будет осуществляться независимо от сезона навигации в Арктике, круглогодично. Об этом 2 августа на пресс-конференции в Петропавловске-Камчатском сообщил заместитель председателя правления, коммерческий директор ПАО "Новатэк" Лев Феодосьев.

"Мы заинтересованы в этом, мы видим, что в этом есть коммерческий смысл. Сама география определила наше появление здесь. Камчатка - регион с глубоководными незамерзающими бухтами, с прямым выходом в Тихий океан. Вот почему мы здесь и почему оцениваем возможность строительства перевалки объемом 20 млн тонн с тем, чтобы обеспечить возможность маркетирования и продажи производимого нами СПГ путем оптимизации транспортных расходов, уменьшения количества дорогостоящих танкеров ледового класса и использования судов конвенционного класса, которые существенно дешевле, для работы на Севморпути", - сказал Феодосьев.

Совместно с представителями компании "Новатэк" на Камчатку прибыли представители ряда крупных международных инжиниринговых компаний из Японии, Южной Кореи, Франции. Они проведут осмотр возможных мест размещения терминала на полуострове. На основе данных обследования будет решен вопрос о том, каким образом будет осуществляться перегрузка СПГ с судов ледового класса на суда конвенционного класса - путем наземного размещения систем для хранения СПГ или с корабля на корабль.

"Чтобы определить технические, технологические решения, мы пригласили крупнейшие международные инжиниринговые компании из Японии, Кореи, Франции. Рассматриваются разные варианты. Говорить об инвестициях в проект пока рано, так как от выбранной в итоге концепции стоимость может существенно варьироваться. Воздержусь и от названия точных дат", - добавил эксперт.

При этом, как отметил генеральный директор ФГУП "Атомфлот" Вячеслав Рукша, проект рассчитан не на одно десятилетие. "Это мегапроект. Перевалка эта будет на 40 лет минимум, а может быть, и на все 100. Поэтому вопрос важнейший - это постоянный бизнес. Здесь объем работы на десятилетия, и я надеюсь, что объем сжиженного газа даст базу для круглогодичной транспортировки по всей трассе Севморпути", - отметил Рукша.

Камчатка готова помочь

Власти Камчатского края готовы оказать всевозможную поддержку проекту. Об этом заявил заместитель председателя правительства региона Юрий Зубарь. По его словам, на данный момент есть уже несколько вариантов для размещения терминала СПГ компании "Новатэк" на полуострове.

"Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин соответствующие поручения дал. Мной на совещании сегодня поставлена задача членам правительства Камчатского края. Работа будет организована, и помощь, которая будет зависеть от Камчатского края, будет оказана любая. Мы посмотрели бухты Русская, Бечевинская и Вилючинская. У каждой из них есть свои преимущества и недостатки", - сказал Зубарь.

Он добавил, что делегация намерена осмотреть самую большую незамерзающую бухту Камчатки - Авачинскую, на берегу которой находятся два крупных города - Петропавловск-Камчатский и Вилючинск. По словам зампреда, один из главных критериев при выборе - возможность захода в бухту кораблей ледового класса длиной до 300 метров, с помощью которых "Новатэк" намерена перевозить СПГ до Камчатки.

"На самом деле - это судно-гигант. Надо понимать, что акватория Камчатки крайне редко принимала такие пароходы. Мы сегодня вспоминали, 300-метровых пароходов у нас, наверное, не было никогда. Отсюда мы и исходим, что бухта должна быть большая по размерам, и, конечно, она должна быть удачно расположена для того, чтобы мы могли соединить ее с какой-то инфраструктурой", - добавил Зубарь.

Он отметил, что правительство региона также представит компании варианты режимов, которые действуют на территории края - Свободного порта Владивосток и территории опережающего развития (ТОР).

Проекты "Новатэка"

"Новатэк" совместно с компаниями Total, CNPC, SRF реализует проект "Ямал СПГ" общей мощностью 16,5 млн тонн СПГ в год на базе Южно-Тамбейского месторождения (полуостров Ямал). Первая очередь завода производительностью 5,5 млн тонн в год будет введена в эксплуатацию в 2017 году. Вторая и третья очереди аналогичной мощности будут введены в 2018 и 2019 годах соответственно. Второй СПГ проект будет реализован на базе Утреннего месторождения (полуостров Гыдан), его мощность составит 18 млн тонн СПГ в год (три очереди производительностью 6 млн тонн каждая).

1 августа сообщалось, что первый из танкеров для "Ямал СПГ" "Кристоф де Маржери", который доставит СПГ из Норвегии в Южную Корею за 15 дней, начал рейс по Северному морскому пути.

"Кристоф де Маржери" (назван в честь погибшего в России главы французской Total - прим. ТАСС) - первый из 15 танкеров, строящихся специально для проекта "Ямал СПГ". В зимнюю навигацию 2016-2017 гг. танкер успешно прошел ледовые испытания. Судно может осуществлять круглогодичную навигацию без ледокольной проводки по СМП в западном направлении и в течение летней навигации - в восточном направлении.

Акционерами "Ямал СПГ" являются "Новатэк" (50,1%), Total (20%), CNPC (20%), а также фонд "Шелкового пути" (9,9%).