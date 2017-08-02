Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 02.08:
$ 59.85
€ 70.73
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Орешкин прогнозирует колебание курса рубля в ограниченном диапазоне

Экономика и бизнес
2 августа, 11:26 дата обновления: 2 августа, 11:45 UTC+3 ШАНХАЙ 2, августа. /ТАСС

Глава Минэкономразвития отметил, что сейчас российская валюта вернулась на те уровни, "которые мы считаем нормальными"

Поделиться
Материал из 1 страницы

ШАНХАЙ, 2 августа. /ТАСС/. Министр экономического развития РФ Максим Орешкин ожидает, что курс рубля будет колебаться "в ограниченном диапазоне". Такое мнение он высказал в интервью телеканалу "Россия 24".

"Мы видим, что рубль вернулся на те уровни, которые мы считаем нормальными в текущей ситуации. Каких-то резких, драматических изменений здесь абсолютно ждать не стоит. Рубль, конечно же, будет колебаться, но колебаться он будет в ограниченном диапазоне - у нас валюта плавающая, она чутко реагирует на все изменения", - сказал он.

Смотрите также

ЦБ: плавающий курс и поддержка экспорта уменьшили экономический спад в России в кризис

Минпромторг: реальному сектору в ближайшие месяцы выгоден курс 58-62 рубля за доллар

Ранее Орешкин, представляя обновленный макроэкономический прогноз на 2017 год, заявлял, что ожидает серьезного ослабления курса рубля в ближайшие месяцы - до 63-64 руб. за доллар. В июне глава МЭР заявлял, что министерство может пересмотреть макропрогноз на 2017 год в августе, однако "этот пересмотр не будет носить какого-то кардинального характера".

Министр также заявил, что российские компании и экспортеры должны снижать объем займов в валюте и фокусироваться на внутренних рынках заимствований.

"Нужно постепенно двигаться к тому, чтобы российские компании, банки и экспортеры ориентировались на рублевые источники финансирования, в первую очередь рассматривали именно российский рынок как источник финансовых ресурсов и меньше занимали за границей", - сказал он.

Орешкин отметил, что наращивание внешнего долга несет риски для финансовой стабильности страны. "В какой-то момент возможность занимать (у компаний на внешних рынках - прим. ТАСС) пропадает, а то, что мы занимали в прошлое время приходится возвращать. Это приводит к некоторой волатильности на рынке. Причем важно понимать, что когда происходят активные заимствования, рубль переукрепляется, а когда они заканчиваются, рубль сразу корректируется. Такая дополнительная волатильность, на мой взгляд, вредна", - заключил он.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Орешкин, Максим Станиславович
Темы
Колебания курса рубля
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Истории москвичей, попрощавшихся с пятиэтажками
Авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов"
Спецпроект “Золотое кольцо”. Суздаль
Фото
5
"Алроса" в ноябре планирует продать самый дорогой бриллиант, ограненный в России
4
Участники выездной сессии ПМЭФ в Карелии представили лучшие региональные проекты развития
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев перед началом партийного форума "Городская среда" партии "Единая Россия", Краснодар
8
Медведев поручил в 2018 году сохранить уровень госрасходов на развитие городской среды
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Американская контрразведка считает, что закрытие дипломатических дач нанесло урон РФ
2
Украина готовит иск к РФ из-за ограничений судоходства в Керченском проливе
3
Рогозин объяснил, почему удалил из соцсети записи, адресованные румынским политикам
4
Памфилова назвала ложью заявления Ройзмана о непроходимости муниципального фильтра
5
Курс евро превысил 72 рубля впервые с сентября 2016 года
6
СМИ: ЕВС внес поправки в регламент "Евровидения" после ситуации с Самойловой
7
Рогозин считает, что за срывом его визита в Кишинев стоял лидер правящей в Молдавии партии
Темы дня
Новости партнеров
Реклама