Орешкин прогнозирует колебание курса рубля в ограниченном диапазоне

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ШАНХАЙ, 2 августа. /ТАСС/. Министр экономического развития РФ Максим Орешкин ожидает, что курс рубля будет колебаться "в ограниченном диапазоне". Такое мнение он высказал в интервью телеканалу "Россия 24".
"Мы видим, что рубль вернулся на те уровни, которые мы считаем нормальными в текущей ситуации. Каких-то резких, драматических изменений здесь абсолютно ждать не стоит. Рубль, конечно же, будет колебаться, но колебаться он будет в ограниченном диапазоне - у нас валюта плавающая, она чутко реагирует на все изменения", - сказал он.
Ранее Орешкин, представляя обновленный макроэкономический прогноз на 2017 год, заявлял, что ожидает серьезного ослабления курса рубля в ближайшие месяцы - до 63-64 руб. за доллар. В июне глава МЭР заявлял, что министерство может пересмотреть макропрогноз на 2017 год в августе, однако "этот пересмотр не будет носить какого-то кардинального характера".
Министр также заявил, что российские компании и экспортеры должны снижать объем займов в валюте и фокусироваться на внутренних рынках заимствований.
"Нужно постепенно двигаться к тому, чтобы российские компании, банки и экспортеры ориентировались на рублевые источники финансирования, в первую очередь рассматривали именно российский рынок как источник финансовых ресурсов и меньше занимали за границей", - сказал он.
Орешкин отметил, что наращивание внешнего долга несет риски для финансовой стабильности страны. "В какой-то момент возможность занимать (у компаний на внешних рынках - прим. ТАСС) пропадает, а то, что мы занимали в прошлое время приходится возвращать. Это приводит к некоторой волатильности на рынке. Причем важно понимать, что когда происходят активные заимствования, рубль переукрепляется, а когда они заканчиваются, рубль сразу корректируется. Такая дополнительная волатильность, на мой взгляд, вредна", - заключил он.