Курс евро превысил 72 рубля впервые с сентября 2016 года

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Курс евро к рублю на Московской бирже вырос на 1,04% и достиг 72,007 руб., превысив отметку в 72 руб. впервые с 26 сентября 2016 года. Доллар, в свою очередь, укрепился на 0,33% - до 60,55 руб., свидетельствуют данные торгов.

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