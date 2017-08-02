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Курс евро превысил 72 рубля впервые с сентября 2016 года

Экономика и бизнес
2 августа, 11:39 дата обновления: 2 августа, 11:46 UTC+3

Доллар укрепился до 60,55 рублей

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© Александр Демьянчук/ТАСС

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Курс евро к рублю на Московской бирже вырос на 1,04% и достиг 72,007 руб., превысив отметку в 72 руб. впервые с 26 сентября 2016 года. Доллар, в свою очередь, укрепился на 0,33% - до 60,55 руб., свидетельствуют данные торгов.

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