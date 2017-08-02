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Путин проведет совещание о реализации инвестпроектов в ДФО в Благовещенске 3 августа

Экономика и бизнес
2 августа, 12:36 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, августа. /ТАСС

Президент в среду совершил краткую остановку в южной Сибири по пути в Благовещенск, сообщил Дмитрий Песков

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ТАСС, 2 августа. Президент России Владимир Путин 3 августа в Благовещенске посетит строительную площадку Амурского газоперерабатывающего завода, Нижне- Бурейскую ГЭС, а также проведет совещание по вопросам реализации крупных инвестиционных проектов на Дальнем Востоке. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства РФ Дмитрий Песков.

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Он напомнил, что президент в среду "совершил краткую остановку в южной Сибири по пути в Благовещенск, где он окажется сегодня вечером". "В южной Сибири президент порыбачит в тайге, и вечером уже будет в Благовещенске", - рассказал Песков.

В Амурской области, по словам Песков, у Путина 3 августа будет "достаточно напряженная программа". Так, президент посетит строительную площадку Амурского газоперерабатывающего завода, ознакомится с макетами магистрального газопровода, посетит территорию Нижне- Бурейской ГЭС. "Кроме того, глава государства проведет совещание по вопросам реализации крупных инвестиционных проектов в Дальневосточном федеральном округе. Его будет сопровождать полпред президента, вице-премьер Юрий Трутнев", - рассказал Песков.

Затем, поздно вечером 3 августа, президент перелетит в Улан-Удэ, где "тоже будет достаточно напряженная рабочая программа", заключил Песков.

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Песков, Дмитрий Сергеевич Путин, Владимир Владимирович
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