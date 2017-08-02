Центробанк повысил на 3 августа курс доллара до 60,58 руб.

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Банк России установил на 3 августа официальный курс доллара на уровне 60,5819 руб., что на 73,65 копейки выше предыдущего показателя. Официальный курс евро повышен на 95,53 копейки, до 71,6866 руб.

Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и €0,45), рассчитанная по официальным курсам, увеличилась на 83,49 копейки, до 65,5790 руб.