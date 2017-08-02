ВТБ и Сбербанк получат субсидии для льготного кредитования МСП

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Минэкономразвития заключило соглашения с ВТБ и Сбербанком о предоставлении им субсидий из федерального бюджета на возмещение недополученных доходов по кредитам, выданным субъектам малого и среднего предпринимательства (МСП) по льготной ставке. Об этом сообщает пресс-служба министерства.

"Программа возмещения сначала компенсирует ожидаемый спад объемов кредитования МСП в связи с исчерпанием ключевыми банками своих лимитов по "Программе 6,5", а с 1 августа 2017 года будет действовать как инструмент доступного инвестиционного кредитования для малого и среднего бизнеса", - приводит пресс-служба слова замминистра экономического развития Олега Фомичева.

Таким образом, с 1 августа компенсации подлежат только кредиты на инвестиционные цели, выданные малым и средним предприятиям под 9,6% и 10,6% соответственно, суммой от 5 млн до 1 млрд рублей на срок до 5 лет.

Ожидается, что программа возмещения позволит расширить кредитование банками субъектов МСП и увеличить объем инвестиционного кредитования малых и средних предпринимателей. На ее реализацию в 2017 году выделено 351,7 млн рублей.

Для участия в программе возмещения отобраны три кредитные организации: ПАО "Сбербанк", Банк ВТБ, АО "Россельхозбанк".

Программа возмещения является дополнительным механизмом программы Корпорации МСП "Шесть с половиной", которая была разработана МЭР совместно с Банком России. В рамках госпрограммы зафиксирована процентная ставка по кредитам в сумме не менее 10 млн рублей для субъектов малого бизнеса на уровне 10,6% годовых, для среднего - 9,6% годовых. Кредитные организации, предоставляющие финансирование предпринимателям по этой программе, получают возможность рефинансирования в Банке России по ставке 6,5% годовых, поэтому программа получила второе название "Шесть с половиной".