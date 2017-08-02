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Биткоин разделился на две валюты

Экономика и бизнес
2 августа, 13:15 UTC+3 ТАСС

Цена bitcoin cash составляет порядка $467, обычного биткоина - $2696,8

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© REUTERS/Benoit Tessier/Illustration

ТАСС, 2 августа. Самая популярная в мире криптовалюта 1 августа разделилась на классический биткоин и bitcoin cash, сообщает агентство Reuters. Это произошло в результате споров об обновлениях, которые должны были увеличить скорость обработки транзакций.

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Решение запустить новый протокол работы блокчейна SegWit2x, который бы увеличил размер блока биткоина (запись о транзакции) с 1 до 2 Мб, поддержали не все пользователи. Часть из них заявила, что не будет устанавливать обновление, то есть некоторые майнеры (те, кто добывает криптовалюту при помощи вычислительных мощностей) продолжат работать с другой версией биткоинов - bitcoin cash, размер блока которой составляет 8 Мб.

Количество классических биткоинов и bitcoin cash при этом совпадает.

Цена новой криптовалюты - около $467, биткоина - $2696,8. При этом за один день торгов рыночная капитализация bitcoin cash достигла $7,3 млрд. Капитализация биткоина составляет более $44 млрд.

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