Суд оштрафовал "Победу" за незаконное требование оплатить ручную кладь

Зарипов сообщил, что совместно с КХЛ будет добиваться сокращения срока дисквалификацииСпорт 2 августа, 14:46
Золотов: конвоирование в Мособлсуде осуществлялось с грубыми нарушениямиПроисшествия 2 августа, 14:42
Новый директор ФБР Кристофер РейБиографии и справки 2 августа, 14:34
Дисквалифицированный за допинг Зарипов не исключил, что может продолжить карьеру в НХЛСпорт 2 августа, 14:29
ЦБ: отзывов лицензий у значимых банков в обозримом будущем ждать не стоитЭкономика и бизнес 2 августа, 14:26
ВФЛА объявила о дисквалификации шестерых легкоатлетов за допингСпорт 2 августа, 14:21
Консул Ирана: углубление дна Волги может активизировать развитие коридора "Север-Юг"Транспорт 2 августа, 14:18
Черногория, Албания, Норвегия и Украина вслед за ЕС продлили санкции против РФМеждународная панорама 2 августа, 14:16
Игровая майка с прощального матча футболиста Тотти запущена в космосСпорт 2 августа, 14:03
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Суд в Москве по постановлению прокуратуры оштрафовал авиакомпанию "Победа" за незаконное требование к пассажирке оплатить ручную кладь. Об этом сообщили в пресс-службе Московской межрегиональной транспортной прокуратуры (ММТП).
"Установлено, что женщина планировала осуществить перелет рейсом DP 458 Чебоксары - Москва. При этом из багажа у нее имелся только рюкзак весом до 10 кг и габаритами менее 75 см по сумме трех измерений. Однако представители авиакомпании в нарушение требований воздушного законодательства потребовали оплатить провоз данного багажа", - сообщили в ММТП.
В связи с выявленными нарушениями прокуратурой возбуждено дело об административном правонарушении об осуществлении предпринимательской деятельности в области транспорта с нарушением условий, предусмотренных лицензией. "Мировой судья судебного участка № 432 Москвы, рассмотрев представленные прокуратурой материалы, признал авиакомпанию виновной в правонарушении и назначил наказание в виде штрафа в размере 100 тыс. рублей", - отметили в ведомстве.
Ранее в ММТП сообщили, что в отношении авиакомпании "Победа" проводится проверка в связи с отказом пустить на борт женщину с шестью детьми по заранее купленным билетам.