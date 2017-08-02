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Суд оштрафовал "Победу" за незаконное требование оплатить ручную кладь

Экономика и бизнес
2 августа, 13:30 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, августа. /ТАСС

Прокуратура возбудила дело об административном правонарушении

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МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Суд в Москве по постановлению прокуратуры оштрафовал авиакомпанию "Победа" за незаконное требование к пассажирке оплатить ручную кладь. Об этом сообщили в пресс-службе Московской межрегиональной транспортной прокуратуры (ММТП).

"Установлено, что женщина планировала осуществить перелет рейсом DP 458 Чебоксары - Москва. При этом из багажа у нее имелся только рюкзак весом до 10 кг и габаритами менее 75 см по сумме трех измерений. Однако представители авиакомпании в нарушение требований воздушного законодательства потребовали оплатить провоз данного багажа", - сообщили в ММТП.

В связи с выявленными нарушениями прокуратурой возбуждено дело об административном правонарушении об осуществлении предпринимательской деятельности в области транспорта с нарушением условий, предусмотренных лицензией. "Мировой судья судебного участка № 432 Москвы, рассмотрев представленные прокуратурой материалы, признал авиакомпанию виновной в правонарушении и назначил наказание в виде штрафа в размере 100 тыс. рублей", - отметили в ведомстве.

Ранее в ММТП сообщили, что в отношении авиакомпании "Победа" проводится проверка в связи с отказом пустить на борт женщину с шестью детьми по заранее купленным билетам.

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