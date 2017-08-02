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Орешкин: интерес к приватизации "Совкомфлота" проявляют инвесторы многих стран

Экономика и бизнес
2 августа, 13:44 дата обновления: 2 августа, 13:52 UTC+3

В участии в сделке, в частности, заинтересованы инвесторы из Китая

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© ПАО "Современный коммерческий флот"

ШАНХАЙ, 2 августа. /ТАСС/. Интерес к приватизации "Совкомфлота" проявляют инвесторы из многих стран мира, в том числе из Китая. Сделка обсуждается в различных вариантах. Об этом журналистам сообщил глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин.

"Интерес проявляют не только китайцы, интерес проявляют инвесторы со всех стран мира, поэтому смотрим, и думаем об оптимальной форме сделки в оптимальных сроках", - сказал он.

Ранее первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов не исключил другие формы приватизации крупнейшей российской судоходной компании "Совкомфлот", помимо размещения на бирже. Вопрос обсуждается в том числе и с партнерами из Азии.

"Эта сделка обсуждается с разными типами инвесторов, из разных стран, есть разные варианты развития", - отметил Орешкин, комментируя интерес азиатских инвесторов к сделке.

Приватизировать "Совкомфлот" планировалось еще в первом полугодии 2017 года, причем только на Московской бирже. Однако, как сообщал Максим Орешкин, это может произойти во второй половине года. По информации источника ТАСС, приватизация пакета "Совкомфлота" была назначена на первую половину июля, но из-за планируемого расширения США антироссийских санкций ее могут перенести на неопределенный срок.

"Совкомфлот" - крупнейшая российская судоходная компания, специализируется на перевозке углеводородов, обслуживании шельфовой разведки и добычи нефти и газа. Собственный и зафрахтованный флот, специализирующийся на транспортировке углеводородов из районов со сложной ледовой обстановкой, включает 146 судов общим дедвейтом 13 млн тонн. Треть судов имеет высокий ледовый класс.

ПАО "Совкомфлот" является управляющей компанией группы "Совкомфлот", куда, в частности, входят СКФ "Арктика" (объединяет судовладельческие компании, деятельность которых связана с обслуживанием российских шельфовых проектов, преимущественно в Арктике) и ПАО "Новороссийское морское пароходство" ("Новошип", в составе которого Сочинский морской торговый порт).

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Персоны
Шувалов, Игорь Иванович Орешкин, Максим Станиславович
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Приватизация: вторая волна Российско-китайские отношения
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