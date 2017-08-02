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МЭР: возможность снижения ключевой ставки будет после закрепления инфляции ниже 4%

Экономика и бизнес
2 августа, 13:42 UTC+3

Глава ведомства Максим Орешкин подтвердил, что цель в 4% будет достигнута в этом году

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ШАНХАЙ, 2 августа. /ТАСС/. Возможность для снижения ключевой ставки появится после закрепления инфляции на уровне ниже 4%, заявил журналистам глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин.

"ЦБ РФ сам не исключил такого движения вниз (снижения ключевой ставки до конца года - прим. ред.). И понятно, что по мере того, как инфляция будет закрепляться ниже 4%, возможности для дальнейшего снижения ставки, конечно, будут присутствовать", - сказал он.

Орешкин подчеркнул, что сейчас инфляция уже "быстро приближается к этой отметке после некоторого всплеска, связанного с холодной погодой и нестандартным поведением цен на овощи". Министр добавил, что позитивно оценивает работу ЦБ. "Они поставили перед собой в 2015-2016 году цель достигнуть инфляции в 4%. Мы видим, что в этом году эта цель будет достигнута", - пояснил он.

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Орешкин, Максим Станиславович
Страны
Россия Динамика ключевой ставки Центробанка
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