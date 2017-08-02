В солнечную энергетику Оренбургской области инвестируют 15 млрд рублей

ОРЕНБУРГ, 2 августа. /ТАСС/. Компания "Т Плюс" (структура группы "Ренова") вложит 15 млрд руб. инвестиций в энергетику Оренбургской области в ближайшие три года, соответствующее соглашение подписали в среду на открытии Орской СЭС в регионе председатель правления "Т плюс" Денис Паслер и губернатор области Юрий Берг.

"Соглашение с правительством о том, что мы продолжаем сотрудничество. Оренбуржье сегодня лидер в стране [по солнечной энергетике]", - сказал Паслер журналистам. По его словам, станция в 40 МВт - это самая крупная станция и в "Т плюс", и в России.

"Дальше планируем еще 105 мВт, поэтому у нас много планов, которые способствует развитию инвестиций на территории. Пока вложено 4 млрд рублей в эту электростанцию, ожидаем в ближайшие 3-4 года порядка 15 млрд, 7 млрд руб. уже планируем в бюджете", - уточнил он.

Две электростанции суммарной мощностью 105 МВт будут построены в регионе в 2017-2018 годах.

В декабре 2015 года компания "Т Плюс" осуществила пуск своей первой солнечной электростанции на территории Оренбургской области в городе Орске мощностью 25 МВт. В среду были открыты вторая и третья очереди СЭС, которые позволили увеличить мощность Орской СЭС до 40 МВт.

Благодаря запуску Орской СЭС Оренбургская область стала флагманом альтернативной энергетики в России. К началу 2019 года мощность солнечной генерации Оренбуржья превысит отметку 130 МВт.

Филиал компании "Т плюс" - "Оренбургский" является самым крупным поставщиком тепловой энергии в Оренбуржье. В его состав входят Сакмарская, Каргалинская, Орская и Медногорская теплоэлектроцентрали и Оренбургские тепловые сети.