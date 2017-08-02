ФАС: пятый антимонопольный пакет обеспечит добросовестную конкуренцию на цифровых рынках

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ГОРКИ, 2 августа. /ТАСС/. В РФ разрабатывается пятый антимонопольный пакет, призванный обеспечить добросовестную конкуренцию на цифровых рынках, сообщил глава антимонопольной службы Игорь Артемьев.
"Совместно с Высшей школой экономики и ФАС разрабатывается так называемый пятый антимонопольный пакет в целях обеспечения добросовестной конкуренции на цифровых рынках", - заявил он на заседании попечительского совета фонда "Сколково".
Вексельберг добавил, что также готовятся законодательные предложения о недискриминационном доступе стартапов к "большим данным".
Президент фонда попросил сохранить финансирование Сколкова на ближайшие три года на прежнем уровне. Он также предложил поручить фонду разработать предложения по выходу "Сколково" на самоокупаемость в течение ближайших трех лет. "Думаю, что к 2025 году мы можем достичь этой цели", - сказал он.