ЦБ: отзывов лицензий у значимых банков в обозримом будущем ждать не стоит

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Банк России не ожидает в обозримом будущем серьезных негативных событий в банковском секторе. Об этом в интервью ТАСС заявил первый зампред Банка России Дмитрий Тулин, комментируя информационные атаки на крупные банки после краха "Югры".

"Несмотря на то, что процесс оздоровления банковского сектора еще продолжается, мы не ждем в обозримом будущем каких-либо серьезных негативных событий, и, прежде всего, отзыва лицензий у крупных, значимых банков", - сказал он.

Тулин напомнил также, что в июне появился новый механизм санации банков, который регулятор готов задействовать при необходимости, и который обеспечивает непрерывность деятельности кредитных организаций.

Ранее в социальных сетях стала активно распространяться информация о проблемах ряда крупных банков из топ-15. Комментаторы указывали без ссылки на источники, что эти банки ожидает отзыв лицензии вслед за банком "Югра".

Банк "Югра", который входил в топ-30 по активам, лишился лицензии 28 июля. Крах банка стал крупнейшим случаем в истории по объему выплат вкладчикам из Агентства по страхованию вкладов: всего подлежит выплате 169,2 млрд руб.

"Оздоровлению не подлежит"

Банк "Югра", как пояснил Тулин, не был санирован, поскольку использовал практически все привлеченные от вкладчиков деньги для финансирования бизнеса собственников, причем значительную часть этих кредитов вернуть почти невозможно. Такие банки опасны для общества, заявил первый зампред ЦБ.

"Расходовать государственные деньги, а санация идет за государственный счет, оправданно для восстановления финансовой устойчивости тех банков, которые выполняют общественно значимую функцию финансовых посредников в экономике. А если банк "пылесосит" вклады в интересах собственников банка, да еще безвозвратно утрачивая привлекаемые деньги, то он опасен для общества, и "оздоровлению" не подлежит", - сказал он.

Слабые банки еще есть

По словам Тулина, слабые банки в финансовой системе РФ все еще сохраняются, но Банк России проводит "необходимое лечение".

"Слабые банки еще сохранились, но, выражаясь медицинской терминологией, их болезни диагностированы, и мы вместе с их собственниками проводим необходимое лечение", - сказал он.

При этом Тулин отметил, что на сегодня заметных банков с "безнадежной и опасной для общества" моделью ведения бизнеса, как у банка "Югра", не осталось.

Он добавил, что устойчивость финансовой системы России будет повышаться за счет дополнительных инвестиций в капитал ослабленных банков.

Тулин также подчеркнул, что сохранность сбережений в таких банках будет обеспечена, а окрепшие кредитные организации получат возможность наращивать кредитование экономики.