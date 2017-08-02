В Астраханской области увеличат экспорт баранины в четыре раза

АСТРАХАНЬ, 2 августа. /Корр. ТАСС Елена Поротикова/. Экспорт баранины из Астраханской области вырастет в 2017 году по меньше мере в четыре раза - до 12 тыс. голов, такой прогноз озвучил журналистам министр сельского хозяйства и рыбной промышленности региона Алексей Галкин.

"Я думаю, экспорт овцы увеличится раза в четыре, это минимум. В прошлом году было отправлено [за рубеж] около 3 тыс. голов", - сказал он.

Что касается крупного рогатого скота, то, по словам Галкина, астраханские фермеры уже отправили в 2017 году за рубеж 1,5 тыс. голов, тогда как за прошлый год было экспортировано 1,7 тыс. голов. "Думаю, что до 3 тыс. голов дойдем", - сказал он, говоря об экспорте крупного рогатого скота в 2017 году.

По словам Галкина, для успешного экспорта мяса в регионе созданы все условия, в том числе имеется площадка для временного карантинного отстоя животных, выдаются все таможенные и ветеринарные документы. "Мясо поставляем в Иорданию, Ирак, Саудовскую Аравию. В этом году первый корабль ушел на Эмираты. Наши поставки идут через Грузию и Азербайджан", - сказал министр.

По информации Минсельхоза региона, численность овец в регионе составляет 1,5 млн голов, крупного рогатого скота - 280 тыс. Ранее сообщалось, что в убойном весе в области производится 10 тыс. тонн баранины в год, из них потребность региона составляет всего 3,5 тыс. тонн. В области также остается около 15 тыс. тонн говядины, порядка 5 тыс. тонн уходит на экспорт.