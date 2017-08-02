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"Сколково" подготовит предложения о переходе на самоокупаемость

Экономика и бизнес
2 августа, 15:17 UTC+3 ГОРКИ ГОРКИ 2, августа. /ТАСС

При этом в любом случае сохранится финансирование Сколковского института науки и технологий ("Сколтех") и грантовая поддержка

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ГОРКИ, 2 августа. /ТАСС/. Попечительский совет Фонда "Сколково" поручил подготовить предложения о переходе "Сколково" на самоокупаемость.

"Есть поручение нам подготовить предложения [о переходе "Сколково" на самоокупаемость]", - заявил журналистам президент фонда Виктор Вексельберг, отвечая на вопрос ТАСС.

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Он добавил, что конкретные сроки еще подлежат обсуждению. По словам президента фонда, предполагается, что при этом сохранится бюджетное финансирование "Сколтеха" (5 млрд рублей в год) и грантовая поддержка (чуть больше 1 млрд рублей).

Виктор Вексельберг добавил, что объем площадей в "Сколково" к концу года составит 500 тыс. кв. м, а к 2020 году превысит 1 млн кв. м.

"В этом году будет введено дополнительно еще около 300 тыс. кв. метров и к концу этого года общий объем построенных площадей составит более полумиллиона квадратных метров, - заявил он на заседании попечительского совета "Сколково". - А к 2020 году превысит в соответствии с планом 1 млн квадратных метров".

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Вексельберг отметил, что "Сколково" удалось значительно перевыполнить почти все плановые показатели, особенно по количеству выданных патентов. Он заметил, что со следующего года деятельность фонда будут оценивать по объему выручки и привлечению частных инвестиций. Президент фонда отметил, что за пять лет удалось обеспечить стабильный рост всех показателей, что говорит о правильности выбранной модели. Среди приоритетов работы фонда он назвал работу с регионами, вывод компаний на международные рынки, а также повышение качества портфеля проектов.

Презирдент фонда отметил, что в "Сколково" сейчас работают два центра прикладных исследований и предложил создать третий, посвященный искусственному интеллекту. Он также констатировал рост доли венчурных инвестиций, привлеченных в "Сколково" - на 20% до 8 млрд рублей.

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Персоны
Вексельберг, Виктор Феликсович
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Россия
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