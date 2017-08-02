"Сколково" подготовит предложения о переходе на самоокупаемость

ГОРКИ, 2 августа. /ТАСС/. Попечительский совет Фонда "Сколково" поручил подготовить предложения о переходе "Сколково" на самоокупаемость.

"Есть поручение нам подготовить предложения [о переходе "Сколково" на самоокупаемость]", - заявил журналистам президент фонда Виктор Вексельберг, отвечая на вопрос ТАСС.

Он добавил, что конкретные сроки еще подлежат обсуждению. По словам президента фонда, предполагается, что при этом сохранится бюджетное финансирование "Сколтеха" (5 млрд рублей в год) и грантовая поддержка (чуть больше 1 млрд рублей).

Виктор Вексельберг добавил, что объем площадей в "Сколково" к концу года составит 500 тыс. кв. м, а к 2020 году превысит 1 млн кв. м.

"В этом году будет введено дополнительно еще около 300 тыс. кв. метров и к концу этого года общий объем построенных площадей составит более полумиллиона квадратных метров, - заявил он на заседании попечительского совета "Сколково". - А к 2020 году превысит в соответствии с планом 1 млн квадратных метров".

Вексельберг отметил, что "Сколково" удалось значительно перевыполнить почти все плановые показатели, особенно по количеству выданных патентов. Он заметил, что со следующего года деятельность фонда будут оценивать по объему выручки и привлечению частных инвестиций. Президент фонда отметил, что за пять лет удалось обеспечить стабильный рост всех показателей, что говорит о правильности выбранной модели. Среди приоритетов работы фонда он назвал работу с регионами, вывод компаний на международные рынки, а также повышение качества портфеля проектов.

Презирдент фонда отметил, что в "Сколково" сейчас работают два центра прикладных исследований и предложил создать третий, посвященный искусственному интеллекту. Он также констатировал рост доли венчурных инвестиций, привлеченных в "Сколково" - на 20% до 8 млрд рублей.