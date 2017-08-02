ЦБ: угрозы дестабилизации финансового рынка РФ из-за слабых банков нет

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МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Дестабилизации финансового рынка не будет в случае проблем в слабых банках, заявил в интервью ТАСС первый зампред Банка России Дмитрий Тулин.
"Если оно [механизм работы с собственниками слабых банков] по каким-то причинам будет неэффективным, то, как я уже сказал, может быть использован механизм финансового оздоровления, таким образом дестабилизации финансового рынка не произойдет", - сказал Тулин.
Он напомнил, что в июне появился новый механизм санации банков, который регулятор готов применить в случае возникновения такой необходимости.
Закон о новом механизме санации банков принят в апреле 2017 года. Вместо льготных кредитов АСВ санация будет проводиться через прямую докапитализацию санируемого банка ЦБ РФ. Проводить финансовое оздоровление планируется через подконтрольные ЦБ Фонд консолидации банковского сектора и ООО "Управляющая компания Фонда консолидации банковского сектора".