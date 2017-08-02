Росавтодор: все регионы РФ успели провести в срок конкурсы по программе ремонта дорог

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Все регионы России, участвующие в программе "Безопасные и качественные дороги" (БКД), успели провести основные конкурсы на ремонт дорог в 2017 году. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Федерального дорожного агентства (Росавтодор).

"После разъяснительной работы все агломерации провели корректирующие действия, поэтому такая мера наказания, как изъятие средств, применяться не будет. Контроль за проведением работ и обязательств подрядных организаций усилен", - отметили в пресс-службе.

Как пояснили в ведомстве, по состоянию на конец июля в регионах РФ законтрактовано 95% объектов в рамках программы БКД.

В конце июня министр транспорта РФ Максим Соколов сообщил, что регионы России, которые не успеют провести основные конкурсы на ремонт дорог в рамках реализации программы БКД до 15 июля, попадут под санкции. Министр напомнил, что, согласно паспорту приоритетного проекта, срок завершения работ в 2017 году установлен до 1 ноября и смещение его недопустимо.

В конце мая министр транспорта РФ сообщал, что некоторые регионы России срывают сроки реализации программы. В качестве санкций он предложил изъять у бездействующих регионов средства по программе и передать их другим регионам.

Федеральная программа "Безопасные и качественные дороги России" запланирована на 2016-2025 годы. Она предусматривает повышение числа дорог, соответствующих нормам, и снижение количества ДТП. В 2018 году в нормативное состояние должно быть приведено не менее 50% протяженности дорожной сети городских агломераций РФ, в 2025 году - 85%. В 2017 году сумма финансирования проекта составила более 65 млрд рублей, из которых 31 млрд рублей выделено из федерального бюджета и 34 млрд рублей из бюджетов агломераций.