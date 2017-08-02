Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 03.08:
$ 60.58
€ 71.69
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Астраханская область увеличит производство черной икры до 14 тонн

Экономика и бизнес
2 августа, 15:17 UTC+3 АСТРАХАНЬ АСТРАХАНЬ 2, августа. /ТАСС

Министр сельского хозяйства региона подчеркнул, что при увеличении производства цена черной икры снижается

Поделиться
Материал из 1 страницы

АСТРАХАНЬ, 2 августа. /ТАСС/. Рыбоводные хозяйства Астраханской области в 2017 году произведут не менее 14 тонн черной икры против прошлогодних 12 тонн, сообщил журналистам министр сельского хозяйства и рыбной промышленности региона Алексей Галкин.

"Прогнозируем не менее 14 тонн икры по итогам года. В прошлом году было около 12 тонн", - сказал Галкин, отметив, что увеличение связано с ростом, "взрослением" осетровых.

Он добавил, что с увеличением объема черной икры снижается ее стоимость. "Она (черная икра) очень сильно подешевела за последние пять лет. Если раньше она стоила 36-40 тыс. рублей за килограмм, то сейчас икру спокойно можно купить за 29-31 тыс. рублей, это даже розничная цена. В долларовом эквиваленте она подешевела, наверное, более чем в два раза", - сообщил Галкин.

Черная икра - бренд Астраханской области. По данным областного Министерства сельского хозяйства и рыбной промышленности, деликатес пока реализуется только в российских регионах (90% продается в крупных городах европейской части России, около 10% - в городах Южного федерального округа, менее 1% эпизодически попадает в северные регионы).

Икру осетровых на астраханских заводах в основном получают путем выдавливания икринок через микроскопические надрезы, при этом рыба выживает и через несколько лет может опять давать потомство. Икра, добытая методом забоя рыбы, составляет порядка 10%. В области ценные породы рыб выращивают в 24 хозяйствах.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Истории москвичей, попрощавшихся с пятиэтажками
Авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов"
Спецпроект “Золотое кольцо”. Суздаль
Фото
5
"Алроса" в ноябре планирует продать самый дорогой бриллиант, ограненный в России
4
Участники выездной сессии ПМЭФ в Карелии представили лучшие региональные проекты развития
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев перед началом партийного форума "Городская среда" партии "Единая Россия", Краснодар
8
Медведев поручил в 2018 году сохранить уровень госрасходов на развитие городской среды
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Молдавия объявила Рогозина персоной нон грата
2
В Крыму не видят правовых оснований для иска Украины по ограничениям в Керченском проливе
3
В Москве задержан подозреваемый в нападении на корреспондента НТВ
4
Суд оштрафовал "Победу" за незаконное требование оплатить ручную кладь
5
Три человека погибли в результате крушения лодки с туристами в Турции
6
Глава Росгвардии отметил грубые нарушения при конвоировании членов банды GTA в суде
7
Американская контрразведка считает, что закрытие дипломатических дач нанесло урон РФ
Темы дня
Новости партнеров
Реклама