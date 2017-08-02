Астраханская область увеличит производство черной икры до 14 тонн

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АСТРАХАНЬ, 2 августа. /ТАСС/. Рыбоводные хозяйства Астраханской области в 2017 году произведут не менее 14 тонн черной икры против прошлогодних 12 тонн, сообщил журналистам министр сельского хозяйства и рыбной промышленности региона Алексей Галкин.
"Прогнозируем не менее 14 тонн икры по итогам года. В прошлом году было около 12 тонн", - сказал Галкин, отметив, что увеличение связано с ростом, "взрослением" осетровых.
Он добавил, что с увеличением объема черной икры снижается ее стоимость. "Она (черная икра) очень сильно подешевела за последние пять лет. Если раньше она стоила 36-40 тыс. рублей за килограмм, то сейчас икру спокойно можно купить за 29-31 тыс. рублей, это даже розничная цена. В долларовом эквиваленте она подешевела, наверное, более чем в два раза", - сообщил Галкин.
Черная икра - бренд Астраханской области. По данным областного Министерства сельского хозяйства и рыбной промышленности, деликатес пока реализуется только в российских регионах (90% продается в крупных городах европейской части России, около 10% - в городах Южного федерального округа, менее 1% эпизодически попадает в северные регионы).
Икру осетровых на астраханских заводах в основном получают путем выдавливания икринок через микроскопические надрезы, при этом рыба выживает и через несколько лет может опять давать потомство. Икра, добытая методом забоя рыбы, составляет порядка 10%. В области ценные породы рыб выращивают в 24 хозяйствах.