Китайская компания откроет под Липецком крупнейший в России завод дрожжей

ТАСС, 2 августа. /ТАСС/. Китайская компания Angel Yeast откроет завод по производству дрожжей за 5,7 млрд рублей в особой экономической зоне (ОЭЗ) "Данков" в Данковском районе Липецкой области в октябре. Предприятие станет крупнейшим производителем сухих дрожжей в России, сообщил в среду ТАСС начальник отдела инвестиций администрации Данковского района Валерий Горских.

"Открытие завода китайской компании Angel Yeast Co., Ltd состоится в ОЭЗ "Данков" 10 октября. Завод будет крупнейшим производителем сухих дрожжей в России с общим объемом 20 тыс. тонн в год. Это самое большое предприятие в ОЭЗ "Данков", продукция нового завода дрожжей будет идти на экспорт", - сказал Горских.

По его словам, китайская компания уже вложила более 5,7 млрд рублей в свой первый завод в России, а в перспективе намерена запустить еще два цеха - по производству кормовых добавок для сельскохозяйственных животных и удобрений для теплиц. Они будут перерабатывать более 95% отходов от производства дрожжей.

"На участке 30 га в ОЭЗ "Данков" компания построила административно-бытовой корпус, производственный цех, складские помещения, емкости для хранения сырья, газовую электростанцию, очистные сооружения. На заводе создано 350 рабочих мест, работники прошли полугодовое обучение и стажировку в китайской провинции Хубей, для них компания реконструировала общежитие и построила 60-квартирный дом в микрорайоне "Южный" города Данкова", - уточнил Горских.

Angel Yeast Co., Ltd - крупнейшая в мире компания по производству дрожжей, основана в Китае в 1986 году, выпускает в год 25 тыс. тонн высокоактивных сухих дрожжей для хлебопечения, спиртных напитков, пищевых добавок, животноводческих хозяйств, оздоровительно-лечебных препаратов. В состав компании входит 10 заводов и более 30 представительств в разных городах Китая, поставляет продукцию в 20 стран Европы, Африки, Азии.

ОЭЗ "Данков" создана в Данковском районе Липецкой области в 2008 году на площади 355 га для выполнения задач по импортозамещению и поддержке производства отечественной продукции.

В нее входят семь предприятий с заявленными более 20 млрд рублей инвестиций и созданием 700 рабочих мест. Крупнейшие из предприятий в ОЭЗ - готовящийся к открытию завод сухих дрожжей ООО "Ангел Ист Рус" с инвестициями 5,7 млрд рублей, ООО "Данковская сахарная компания" и ООО "АЛЬФА-ЭкоПлит" по производству плит из соломы, заявившие инвестиции по 1,2 млрд рублей, а также ООО "ИстАгро Дон" с планом построить завод по переработке топинамбура за 1,2 млрд рублей.