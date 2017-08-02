Строительство завода кормовой муки под Липецком планируют начать в августе

ТАСС, 2 августа. /ТАСС/. Компания "Русские протеины Липецк" начнет строительство завода с инвестициями 1 млрд рублей по производству муки и жиров для комбикормов в августе, запуск предприятия в особой экономической зоне (ОЭЗ) "Данков" в Липецкой области запланирован до конца 2017 года. Об этом рассказал ТАСС начальник отдела инвестиций администрации Данковского района Валерий Горских.

"Земляные работы начались в начале мая, но были приостановлены. Компания начнет строительство завода до конца августа, а до конца 2017 года - должна запустить предприятие на 80 рабочих мест. Возможно, старт будет перенесен на начало 2018 года", - сказал Горских.

Ранее в беседе с корреспондентом ТАСС генеральный директор "Русские протеины Липецк" Жилвинас Корзун сообщил, что это будет второй завод компании, первый находится в Белгородской области и был запущен в 2007 году, его мощности позволяют перерабатывать до 300 тонн биологических отходов животноводства в сутки.

"В зависимости от поставки оборудования, завод по производству жира и муки для комбикормов будет запущен до конца 2017 года, на старте заявлена переработка до 180-220 тонн отходов в сутки, на проектную мощность до 500 тонн в сутки предприятие выйдет в начале 2019 года", - сказал он.

По словам гендиректора, завод имеет значение для экологической безопасности региона, инвестиции в него составят около 1 млрд рублей. "На первой очереди завода будет переработка до 250 тонн в сутки биологических отходов животноводства, птицы, говядины, свинины, которые сейчас где-то закапываются, сжигаются, просто выбрасываются, потому что в Липецкой области нет перерабатывающего завода для производства кормовой муки и жира", - сказал Корзун.

Он объяснил, что поставлять продукцию для переработки на новый завод будут мясокомбинаты, свиноводческие и птицеводческие фермы.

Особая экономическая зона "Данков"

Особая экономическая зона промышленного типа регионального уровня "Данков" создана в Данковском районе Липецкой области в 2008 году на площади 355 га для выполнения задач по импортозамещению и поддержке производства отечественной продукции.

В нее входят семь предприятий с заявленными более 20 млрд рублей инвестиций и созданием 700 рабочих мест, в том числе завод сухих дрожжей ООО "Ангел Ист Рус" с инвестициями 5,7 млрд руб., "Данковская сахарная компания" и компания "АЛЬФА-ЭкоПлит" по производству плит из соломы, заявившие инвестиции по 1,2 млрд рублей, предприятие "Ист Агро Дон" с планом построить завод по переработке топинамбура за 1,2 млрд рублей.