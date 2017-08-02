СМИ: Тим Кук объяснил блокировку VPN-приложений для пользователей в Китае

Глава компании Apple Тим Кук объяснил, почему корпорация заблокировала VPN-приложения в китайском App Store. Об этом сообщает телеканал CNBC.

По словам Кука, Apple удалила приложения, позволяющие обойти ограничения в интернете, из-за их несоответствия законодательству КНР. Как пояснил глава Apple, новые правила требуют наличия у провайдеров лицензии правительства на использование VPN.

"Конечно, мы не хотели бы удалять приложения, но мы соблюдаем законы везде, где ведем бизнес", - заявил Кук. Он отметил, что в App Store по-прежнему есть множество VPN-приложений, в том числе и китайских разработчиков.

В своем заявлении Кук также прокомментировал сравнение ситуации в Китае с прошлогодним отказом Apple предоставить ФБР доступ к iPhone одного из исполнителей теракта в Сан-Бернардино. "Некоторые пытаются связать это [решение о блокировке VPN-приложений в китайском App Store] с ситуацией в США в прошлом году. Но они [ситуации] очень разные", - заявил Кук, добавив, что в США закон был на стороне компании.

Глава Apple также выразил надежду, что со временем законы в Китае станут менее жесткими.

"Мы верим в сотрудничество с правительством, даже если мы не согласны в чем-то. В этом конкретном случае мы надеемся, что ограничения со временем станут менее жесткими, потому что инновации требуют свободы сотрудничества и общения", - заключил Кук.

О том, что VPN-приложения стали недоступны для пользователей в Китае, сообщила 30 июля официальный представитель корпорации в КНР Кэролин Ву.

VPN-сервисы используются в Китае для преодоления многочисленных ограничений в интернете, например, для доступа к Facebook или Twitter.