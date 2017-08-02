В России впервые в 2017 году зафиксирована недельная дефляция в 0,1%

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МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. В России в период с 25 по 31 июля впервые в 2017 году зафиксирована недельная дефляция в 0,1%. С начала июля рост потребительских цен составил 0,3%, с начала года - 2,6%, говорится в материалах Росстата.
Для сравнения, в целом за июль 2016 года инфляция составила 0,5%, а с начала 2016 года - 3,9%.
При этом в сопоставимом периоде прошлого года (с 26 июля по 1 августа 2016 года) статистическое ведомство также зафиксировало дефляцию в 0,1%. Таким образом, в годовом выражении инфляция на 31 июля сохранилась на уровне около 4,3%.
За прошедшую неделю снижение цен на плодоовощную продукцию в среднем составило 3,7%, в том числе на белокочанную капусту - 14,3%, картофель - 7,3%, помидоры - 6,2%, морковь - 5,4%. Куриные яйца стали дешевле на 1,2%, мясо кур, подсолнечное масло, мука, гречневая крупа и пшено - на 0,2-0,6%.
Одновременно цены на сахар-песок выросли на 0,7%, говядину, свинину, баранину, вареную колбасу, маргарин, хлеб, рис, вермишель и шоколадные конфеты - на 0,1-0,2%.
Цены на бензин и дизельное топливо увеличились на 0,1%.