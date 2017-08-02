Новомичуринск может стать четвертым рязанским моногородом

ТАСС, 2 августа. Правительство Рязанской области готовит документы о присвоении статуса моногорода Новомичуринску, около которого родился селекционер Иван Мичурин, сообщил журналистам врио губернатора региона Николай Любимов.

"По Новомичуринску пока еще документы только готовятся", - отметил врио губернатора. Он уточнил, что градообразующее предприятие Новомичуринска, Рязанская ГРЭС, в случае наделения статусом моногорода, могла бы стать привлекательной для инвесторов, желающих открыть энергоемкие производства.

"Это может быть тепличное производство, которое действительно нуждается в большом потреблении электроэнергии, производство картонажных готовых изделий, и ряд других предприятий, с которыми мы ведем переговоры как раз, чтобы их туда поместить", - добавил Любимов.

В настоящее время в перечень включены поселок Лесной, города Елатьма и Побединка. В конце июня 2017 года Министерством экономического развития РФ была принята и рекомендована для принятия решения правительством РФ заявка Рязанской области на создание территории опережающего социально-экономического развития в поселке Лесной Шиловского района. В моногороде планируется реализация восьми инвестиционных проектов с общим объемом инвестиций 5,62 млрд рублей и созданием более 750 новых рабочих мест.

Рязанская ГРЭС расположена на берегу реки Проня и является одной из крупнейших ГРЭС в России. Установленная мощность станции - 3130 МВт.

Новомичуринск основан в середине XX века рядом с территорией ГРЭС. Свое название он получил в честь селекционера Ивана Мичурина (1855-1935), который родился недалеко от этого места, в районе деревни Долгое Пронского уезда. Население города составляет около 16 тыс. человек.