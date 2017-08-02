Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 03.08:
$ 60.58
€ 71.69
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Новомичуринск может стать четвертым рязанским моногородом

Экономика и бизнес
2 августа, 16:17 UTC+3 ТАСС

На территории моногорода планируется реализовать восемь инвестиционных проектов и создать более 750 рабочих мест

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 2 августа. Правительство Рязанской области готовит документы о присвоении статуса моногорода Новомичуринску, около которого родился селекционер Иван Мичурин, сообщил журналистам врио губернатора региона Николай Любимов.

"По Новомичуринску пока еще документы только готовятся", - отметил врио губернатора. Он уточнил, что градообразующее предприятие Новомичуринска, Рязанская ГРЭС, в случае наделения статусом моногорода, могла бы стать привлекательной для инвесторов, желающих открыть энергоемкие производства.

"Это может быть тепличное производство, которое действительно нуждается в большом потреблении электроэнергии, производство картонажных готовых изделий, и ряд других предприятий, с которыми мы ведем переговоры как раз, чтобы их туда поместить", - добавил Любимов.

В настоящее время в перечень включены поселок Лесной, города Елатьма и Побединка. В конце июня 2017 года Министерством экономического развития РФ была принята и рекомендована для принятия решения правительством РФ заявка Рязанской области на создание территории опережающего социально-экономического развития в поселке Лесной Шиловского района. В моногороде планируется реализация восьми инвестиционных проектов с общим объемом инвестиций 5,62 млрд рублей и созданием более 750 новых рабочих мест.

Рязанская ГРЭС расположена на берегу реки Проня и является одной из крупнейших ГРЭС в России. Установленная мощность станции - 3130 МВт.

Новомичуринск основан в середине XX века рядом с территорией ГРЭС. Свое название он получил в честь селекционера Ивана Мичурина (1855-1935), который родился недалеко от этого места, в районе деревни Долгое Пронского уезда. Население города составляет около 16 тыс. человек.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Любимов, Николай Викторович
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Истории москвичей, попрощавшихся с пятиэтажками
Авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов"
Спецпроект “Золотое кольцо”. Суздаль
Фото
5
"Алроса" в ноябре планирует продать самый дорогой бриллиант, ограненный в России
4
Участники выездной сессии ПМЭФ в Карелии представили лучшие региональные проекты развития
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев перед началом партийного форума "Городская среда" партии "Единая Россия", Краснодар
8
Медведев поручил в 2018 году сохранить уровень госрасходов на развитие городской среды
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Молдавия объявила Рогозина персоной нон грата
2
В Крыму не видят правовых оснований для иска Украины по ограничениям в Керченском проливе
3
В Москве задержан подозреваемый в нападении на корреспондента НТВ
4
Суд оштрафовал "Победу" за незаконное требование оплатить ручную кладь
5
Три человека погибли в результате крушения лодки с туристами в Турции
6
Глава Росгвардии отметил грубые нарушения при конвоировании членов банды GTA в суде
7
Американская контрразведка считает, что закрытие дипломатических дач нанесло урон РФ
Темы дня
Новости партнеров
Реклама