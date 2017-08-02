Власти: Скопинский завод будет поставлять детали на калужские автозаводы

Форварды рвутся в президенты: футболисты в попытках построить политическую карьеруСпорт 2 августа, 17:46
Трамп подписал закон о санкциях против РоссииМеждународная панорама 2 августа, 17:30
Математика как учеба и отдых: медалисты рассказали о подготовке к мировой олимпиадеОбщество 2 августа, 17:27
Медучреждения Москвы не ожидают наплыва пьяных в день ВДВОбщество 2 августа, 17:18
На складе боеприпасов в Абхазии произошел взрывПроисшествия 2 августа, 17:18
Импортный контейнерооборот КТСП в I полугодии 2017 года достиг 142,7 тыс. TEUТранспорт 2 августа, 17:15
ЦБ оценил рост ВВП России в III квартале на уровне 1,5-1,8%Экономика и бизнес 2 августа, 17:13
В Дамаске боевики обстреляли из минометов посольство РоссииПолитика 2 августа, 16:56
Грызлов назвал увеличение военных расходов Украиной тревожным сигналомПолитика 2 августа, 16:56
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТАСС, 2 августа. Модернизация производства позволит Скопинскому автоагрегатному заводу (СААЗ) наладить поставки на заводы зарубежных компаний Volkswagen, Peugeot-Citroen и Ford. Об этом журналистам на пресс-конференции в среду сообщил врио губернатора Калужской области Николай Любимов.
"С развитием возможностей СААЗа придут новые инвесторы, в ноябре должна запускаться новая линия покраски, которая позволит расширить географию поставок. Они смогут поставлять изделия для ходовой части не только на Тольяттинский завод и "ГАЗ" в Нижний Новгород, но и на Volkswagen, на Ford, на Peugeot-Citroen, и будут соответствовать их стандарту", - сказал Любимов.
Кроме того, по словам врио губернатора, уже в ближайшее время предприятие может получить новых заказчиков.
"У них есть сейчас задел определенный и договоренности с инвесторами. Я думаю, что они придут в конце года и выйдут на соглашение", - добавил глава региона.
В 2016 году, в связи с сокращением заказов "АвтоВАЗа", объемы производства на скопинском заводе были снижены. Планируется, что в 2017 году объемы отгруженной продукции собственного производства увеличатся на 33%.
Акционерное общество "Скопинский автоагрегатный завод" организовано на базе одноименного предприятия, которое возникло на рубеже 1950-60 годов и является крупнейшим производителем автокомпонентов в стране. Для повышения эффективности производства и диверсификации бизнес-процессов в 2013 году на базе предприятия создано ООО "СААЗ Комплект", основными функциями которого стали производство и реализация стоек, амортизаторов и газовых упоров к отечественным и зарубежным автомобилям.