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Поставки газа в Армению из РФ будут временно прекращены из-за ремонтных работ

Экономика и бизнес
2 августа, 17:11 UTC+3 ЕРЕВАН ЕРЕВАН 2, августа. /ТАСС

При этом газоснабжение потребителей республики будет осуществляться без ограничений с Абовянской станции подземного хранения газа

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ЕРЕВАН, 2 августа. /ТАСС/. ЗАО "Газпром Армения" с 3 августа на 30 дней прекратит поставку газа в республику. Как сообщила в среду пресс-служба компании, временное прекращение газоснабжения вызвано "проведением строительных работ на магистральном газопроводе "Северный Кавказ - Закавказье".

При этом в сообщении подчеркивается, что "газоснабжение потребителей республики будет осуществляться без ограничений" с Абовянской станции подземного хранения газа.

ЗАО "Газпром Армения" - дочерняя компания ПАО "Газпром", обеспечивающее поставку и реализацию природного газа на внутреннем рынке Армении. Общий объем инвестиций компании в энергетическую сферу республики за последние несколько лет составил $900 млн.

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