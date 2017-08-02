Строительство теплиц за 18 млрд рублей начнется под Воронежем в 2017 году

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ВОРОНЕЖ, 2 августа. /ТАСС/. Компания "АПХ Эко-культура" до конца 2017 года начнет в Воронежской области строительство первой очереди тепличного комплекса на площади 60 га с инвестициями 4,7 млрд рублей, всего в проект будет направлено порядка 18 млрд рублей. Об этом сообщили в пресс-службе администрации региона по итогам встречи губернатора области Алексея Гордеева и учредителя компании Андрея Бовтика.
"Компания "АПХ ЭКО-культура" планирует в три этапа построить в Бобровском районе высокотехнологичный тепличный комплекс по выращиванию овощей. К строительству компания приступит в 2017 году, для реализации инвестпроекта предварительно одобрен кредит на сумму 4,7 млрд рублей", - сообщили в ведомстве.
По данным компании, проект будет полностью реализован до 2020 года, общий объем инвестиций в него составит 18 млрд рублей, для обслуживания шести блоков многопролетных теплиц будет создано 900 рабочих мест. После выхода комплекса на проектную мощность, в нем будут собирать более 45 тыс. тонн огурцов и томатов в год.
Агропромышленный холдинг "ЭКО-Культура" образован в Ставропольском крае, специализируется на выращивании овощей, зелени, пряных трав и их поставке в розничные торговые сети и предприятиям быстрого питания McDonald's, KFC, Burger King. Имеет два тепличных комбината общей площадью 30 га в Ставропольском крае, производственно-логистическую компанию в Москве, 2 тыс. га орошаемых земель открытого грунта по выращиванию овощей.
Кроме Воронежской области, в Черноземье имеет интересы в Липецкой области - в Усманском районе компания строит за 7 млрд рублей первую очередь тепличного комплекса на площади более 85 гектаров, заявив общий объем инвестиций 24 млрд рублей.