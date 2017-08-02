Юрий Лужков увеличит производство грибов под Калининградом до 90 тонн в год

КАЛИНИНГРАД, 2 августа. /ТАСС/. Бывший мэр Москвы Юрий Лужков намерен удвоить производство грибов вешенок в Калининградской области до 90 тонн в год в 2018 году. Об этом сообщили в его пресс-службе.

"Агрокомплекс "Веедерн" [хозяйство Лужкова], расположенный в Калининградской области, вырастит в этом году 50 тонн грибов, в следующем году объем производства будет почти удвоен, - говорится в сообщении пресс-службы, - планируется вырастить 90 тонн грибов".

В настоящее время в хозяйстве бывшего мэра столицы собирают до 200 кг вешенок в сутки. По итогам 2017 года, там планируют собрать до 50 тонн продукта, который в свежем и сушеном виде поставляется в торговую сеть области. С наращиванием объемов производства хозяйство планирует начать выпуск грибного порошка для использования в качестве приправ.

Хозяйство Лужкова в Озерском районе области приступило к выращиванию грибов с конца 2016 года. В мае 2017 года агрокомплекс приступил к выпуску мягких сыров под общим наименованием "Медовые лужки".

Хозяйство также занимается выращиванием зерновых культур, рапса, мясным и молочным животноводством, племенным овцеводством, переработкой сельхозпродукции. Основным направлением является выращивание и переработка гречки. Завод "Веедерн" является единственным в России предприятием по племенному разведению чистопородных лошадей ганноверской, голштинской и тракененской пород.