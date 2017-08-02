Запасы нефти в США за неделю упали на 1,5 млн баррелей

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ВАШИНГТОН, 2 августа. /ТАСС/. Коммерческие запасы нефти в США за неделю c 21 по 28 июля упали на 1,5 млн баррелей, до 481,9 млн.
Об этом сообщило Министерство энергетики страны.
Аналитики ожидали снижения запасов на 2,96 млн баррелей, свидетельствует опрос Bloomberg.
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в октябре 2017 г. на бирже ICE в Лондоне упала на 0,7%, до $51,4 за баррель.