Минфин РФ разместил ОФЗ выпуска 26220 на 15 млрд руб. в полном объеме под 8,09% годовых

Глава Минстроя ожидает серьезного усиления спроса на ипотеку при ставке 8,5%Экономика и бизнес 2 августа, 19:21
Пригода намерен добиться высоких результатов на 200-метровке комплексным плаваниемСпорт 2 августа, 19:17
Чемпионы ОИ-2016 Мудранов и Халмурзаев выступят на чемпионате мира по дзюдо в БудапештеСпорт 2 августа, 19:14
Московское "Динамо" арендовало футболиста "Зенита" ЦаллаговаСпорт 2 августа, 19:10
Санкции США в отношении России. ДосьеБиографии и справки 2 августа, 19:05
Венгерка Хоссу выиграла этап КМ в Москве на дистанции 100 метров комплексным плаваниемСпорт 2 августа, 19:04
Новый угольный завод не позволит сократить выбросы углеродов в ЯпонииСоциальная ответственность 2 августа, 18:58
"Удар по отношениям": реакция российских политиков на подписание Трампом закона о санкцияхПолитика 2 августа, 18:54
Итальянка Пеллегрини выиграла этап КМ в Москве в плавании на 400 м вольным стилемСпорт 2 августа, 18:53
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТАСС, 2 августа. Минфин РФ разместил на аукционе ОФЗ-ПД с постоянным купонным доходом выпуска 26220 (с погашением 7 декабря 2022 г.) на сумму 15 млрд руб. Об этом сообщается на сайте Минфина.
При этом объем предложения составлял 15 млрд руб. Средневзвешенная доходность выпуска - 8,09% годовых. Спрос на аукционе достиг 38,038 млрд руб.