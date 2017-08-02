Минфин РФ разместил ОФЗ выпуска 26220 на 15 млрд руб. в полном объеме под 8,09% годовых

ТАСС, 2 августа. Минфин РФ разместил на аукционе ОФЗ-ПД с постоянным купонным доходом выпуска 26220 (с погашением 7 декабря 2022 г.) на сумму 15 млрд руб. Об этом сообщается на сайте Минфина.

При этом объем предложения составлял 15 млрд руб. Средневзвешенная доходность выпуска - 8,09% годовых. Спрос на аукционе достиг 38,038 млрд руб.