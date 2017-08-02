На устройствах Android появится возможность выбирать поисковик

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Корпорация Google начала исполнять предписание Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России, касающееся возможности выбора поисковой системы по умолчанию на устройствах с операционной системой Android. Это было условием мирового соглашения компании с ФАС.

"В соответствии с договоренностями с "Яндексом" и соглашением с ФАС мы создали новую возможность для продвижения сервисов поисковых систем в приложении Chrome на устройствах Android", - сообщили ТАСС в пресс-службе Google.

В мае Google оплатил административный штраф в размере 438 млн рублей, наложенный ФАС, а также два штрафа по 500 тыс. рублей, назначенные структурам корпорации (Google Inc. и Google Ireland Ltd.) по делу о нарушении антимонопольного законодательства.

В апреле Google заключил мировое соглашение с ФАС по жалобе "Яндекса" сроком на 6 лет и 9 месяцев. Соглашение предполагает, что корпорация отказывается от эксклюзивности своих приложений на Android - теперь любые разработчики приложений для Android-устройств (например, "Яндекс" и Mail.ru Group) могут претендовать на место на главном экране. Судебная тяжба Google с ФАС длилась более полутора лет.