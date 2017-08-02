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Индекс Dow Jones впервые в истории превысил 22 тыс. пунктов

Экономика и бизнес
2 августа, 18:34 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 2, августа. /ТАСС

Нынешняя динамика фондового рынка связана прежде всего с тем, что крупные компании представили в последние дни позитивную квартальную отчетность

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© AP Photo/Richard Drew

НЬЮ-ЙОРК, 2 августа. /ТАСС/. Индекс Dow Jones в среду впервые в истории превысил 22 тыс. пунктов. Как отметила телекомпания CNN, с момента победы Дональда Трампа на президентских выборах в ноябре прошлого года этот индекс вырос на 3,6 тыс. пунктов.

Нынешняя динамика фондового рынка, отметила телекомпания, связана прежде всего с тем, что крупные компании - Apple, Boeing, McDonald's и Facebook - представили в последние дни позитивную квартальную отчетность.

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"Инвесторы понимают, что главный вопрос не в том, бушует ли политический шторм в Вашингтоне, а в том, как все это скажется на доходах американских компаний, - заявил в интервью CNN главный аналитик JPMorgan Funds Дэвид Келли. - Ответ на этот вопрос: как правило, весьма незначительно".

В то же время, по его мнению, "инвесторам не стоит расслабляться в связи с тем, что Dow Jones достиг отметки 22 тыс. пунктов".

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