Оренбургские власти намерены вдове увеличить мощность солнечных электростанций

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ОРЕНБУРГ, 2 августа. /ТАСС/. Мощность всех солнечных электростанций Оренбургской области к 2020 году должна превысить 200 МВт, сообщил глава Оренбургской области Юрий Берг.
В настоящее время их суммарная мощность составляет более 90 МВт.
"Оренбургская область остается абсолютным национальным лидером по вводу объектов солнечной генерации. К 2020 году суммарная мощность всех оренбургских солнечных электростанций должна превысить 200 МВт", - сказал Берг после открытия Орской солнечной электростанции.
2 августа были открыты вторая и третья очереди крупнейшей в России станции, которые позволили увеличить ее мощность с 25 МВт до 40 МВт, инвестором выступила компания "Т Плюс" (структура группы "Ренова"). В ближайшие три года компания вложит 15 млрд рублей инвестиций в энергетику Оренбургской области, в частности, две электростанции суммарной мощностью 105 МВт будут построены в регионе в 2017-2018 гг.
В феврале компания "Хевел" ввела в регионе в строй две солнечные электростанции мощностью по 10 МВт каждая. Компания планирует вложить в солнечную энергетику Оренбургской области порядка 12-15 млрд рублей инвестиций в следующие два-три года, при этом в объекты солнечной энергетики в области компания уже инвестировала порядка 6 млрд рублей.