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Власти: ситуация с саранчой в Астраханской области не вызывает опасений

Экономика и бизнес
2 августа, 19:18 UTC+3 АСТРАХАНЬ /Корр. ТАСС, Елена Поротикова

Минист сельского хозяйства региона отметил, что марокканская саранча заняла территорию площадью более 2 тыс. гектаров

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АСТРАХАНЬ, 2 августа. /Корр. ТАСС Елена Поротикова/. Ситуация с нашествием саранчи в Астраханской области не вызывает опасения несмотря на то. Об этом журналистам сообщил министр сельского хозяйства и рыбной промышленности региона Алексей Галкин.

"Ситуация с саранчой под контролем и не вызывает опасения. Сейчас из Калмыкии летит [в регион] марокканская саранча. В прошлом году были единичные такие случаи, в этом - отмечено массовое ее появление. Эта саранча специфична для Калмыкии и Дагестана, у нас ее не было", - сказал Галкин, добавив, что насекомые заняли участки общей площадью более 2 тыс. гектаров.

По его словам, марокканская саранча появилась в Лиманском и Икрянинском районах региона, сейчас на этих территориях землю обрабатывают специальными средствами, защищающими от вредителя. "Мы привыкли к стадной саранче, которая передвигается стаями. Ее легко определить, куда она села, и утром ее "накрыть" авиационной техникой. Марокканская ползает врозь и разлетается по большому ареолу", - отметил Галкин.

Он также добавил, что в 2017 году в регионе от саранчи было обработано химикатами около 3 тыс. гектаров. От вредителя пострадали в небольшом количестве сенокосы (около 300 гектаров) и 8,7 гектара сельхозугодий в Лимане. Галкин добавил, что в Астраханской области продолжается паводок, который затягивает борьбу с вредителями. Обработка затопленных территорий будет проводится после падения уровня воды.

Саранча - многоядный вредитель, уничтожает сельскохозяйственные культуры и дикорастущие растения, способен преодолевать большие расстояния. В Астраханской области с саранчой приходится бороться ежегодно. За последние несколько лет самое массовое нашествие саранчи регион пережил в 2011 и 2012 годах, тогда для борьбы с насекомыми обработали более 100 тыс. гектаров.

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