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Microsoft добавит в Windows 10 возможность управления компьютером при помощи взгляда

Экономика и бизнес
2 августа, 19:29 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, августа. /ТАСС

Способ распознавания shape-writing позволяет вводить текст движениями глаз

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© EPA/RITCHIE B. TONGO

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Microsoft добавит функцию Eye Control, которая помогает пользователям с нарушениями моторно-двигательной системы управлять компьютером, в Windows 10.

Об этом говорится в сообщении корпорации.

"Участники программы Windows Insiders уже могут опробовать эту возможность, а официально она выйдет вместе с Windows 10 Creators Update осенью этого года", - сообщается в пресс-релизе.

Одни функции из набора Eye Control должны заменить мышь, другие - клавиатуру. Способ распознавания shape-writing позволяет быстро вводить текст движениями глаз: пользователь, глядя на виртуальную клавиатуру, задерживает взгляд на первой букве слова, а затем может быстро провести глазами по всем следующим символам. Это значительно более эффективно, чем ввод по одной букве, который требует задерживать взгляд на каждой из них. Пользователям новой функции также доступны подсказки.

Разработка Eye Control начиналась в 2014 году в рамках проекта на хакатоне. По результатам судьи выбрали победителей среди 3 тыс. проектов. Теперь за эту функцию в Microsoft отвечает специальная команда разработчиков.

"Вдохновением для членов команды стало письмо Стива Глисона - бывшего знаменитого игрока в американский футбол, страдающего от болезни моторных нейронов. Глисон призывал создать новые технологические решения, которые могли бы облегчить жизнь людям, ограниченным в возможности двигаться", - отмечает Microsoft.

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