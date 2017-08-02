МЭР: недельная дефляция была ожидаема

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Недельная дефляция была вполне ожидаема, она связана со снижением цен на плодоовощную продукцию. При этом в августе продолжится тренд на снижение цен на овощи, также возможна дефляция на потребительском рынке. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Минэкономразвития.

"Дефляция была вполне ожидаема, и, прежде всего, связана со снижением цен на плодоовощную продукцию. В дальнейшем, по мере массированных поставок продукции нового урожая на рынок, цены на большинство видов плодоовощной продукции продолжат снижаться, и, возможно, в августе мы будем наблюдать дефляцию на потребительском рынке", - пояснили в министерстве.

Как сообщал ранее Росстат, в России в период с 25 по 31 июля впервые в 2017 г. зафиксирована недельная дефляция в 0,1%. По данным ведомства, снижение цен на плодоовощную продукцию в среднем составило 3,7%, в том числе на белокочанную капусту - 14,3%, картофель - 7,3%, помидоры - 6,2%, морковь - 5,4%.

В прошлом году дефляция наблюдалась две недели подряд, с 26 июля по 8 августа. Тогда недельное снижение цен также составляло 0,1%.