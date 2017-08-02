Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 03.08:
$ 60.58
€ 71.69
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

МЭР: недельная дефляция была ожидаема

Экономика и бизнес
2 августа, 20:15 UTC+3 МОСКВА 2, августа. /ТАСС

В ведомстве при этом отметили, что в августе возможна дефляция на потребительском рынке

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Недельная дефляция была вполне ожидаема, она связана со снижением цен на плодоовощную продукцию. При этом в августе продолжится тренд на снижение цен на овощи, также возможна дефляция на потребительском рынке. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Минэкономразвития.

"Дефляция была вполне ожидаема, и, прежде всего, связана со снижением цен на плодоовощную продукцию. В дальнейшем, по мере массированных поставок продукции нового урожая на рынок, цены на большинство видов плодоовощной продукции продолжат снижаться, и, возможно, в августе мы будем наблюдать дефляцию на потребительском рынке", - пояснили в министерстве.

Как сообщал ранее Росстат, в России в период с 25 по 31 июля впервые в 2017 г. зафиксирована недельная дефляция в 0,1%. По данным ведомства, снижение цен на плодоовощную продукцию в среднем составило 3,7%, в том числе на белокочанную капусту - 14,3%, картофель - 7,3%, помидоры - 6,2%, морковь - 5,4%.

В прошлом году дефляция наблюдалась две недели подряд, с 26 июля по 8 августа. Тогда недельное снижение цен также составляло 0,1%.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Колебания цен на продукты
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Истории москвичей, попрощавшихся с пятиэтажками
Авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов"
Спецпроект “Золотое кольцо”. Суздаль
Фото
5
"Алроса" в ноябре планирует продать самый дорогой бриллиант, ограненный в России
4
Участники выездной сессии ПМЭФ в Карелии представили лучшие региональные проекты развития
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев перед началом партийного форума "Городская среда" партии "Единая Россия", Краснодар
8
Медведев поручил в 2018 году сохранить уровень госрасходов на развитие городской среды
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В результате взрывов на военном складе в Абхазии пострадали 19 россиян
2
Песков: новых ответных мер России на санкции США не будет
3
Песков назвал абсолютно неприемлемым объявление Рогозина персона нон грата в Молдавии
4
Американская контрразведка считает, что закрытие дипломатических дач нанесло урон РФ
5
Трамп назвал подписанный им же закон о санкциях против России "ущербным"
6
В Дамаске боевики обстреляли из минометов посольство России
7
"Барселона" объявила о желании Неймара покинуть клуб
Темы дня
Новости партнеров
Реклама