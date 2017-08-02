"Росгосстрах" привлек 10 млрд руб. через допэмиссию

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. "Росгосстрах" завершил размещение ценных бумаг в количестве 25 млрд акций стоимостью 40 копеек каждая, следует из раскрытой страховщиком информации. Размещено 21,53% от запланированного объема дополнительного выпуска, говорится в сообщении.

Таким образом, страховщик привлек с помощью допэмиссии 10 млрд руб. Инвесторов "Росгосстрах" раскрыть отказался, отметив лишь, что полученные средства будут направлены на развитие компании.

Акции были оплачены денежными средствами, размещались по открытой подписке. Ранее страховщик сообщал, что с помощью дополнительного выпуска увеличит уставный капитал (сейчас он составляет 18,6 млрд руб.). Всего планировалось привлечь 46,4 млрд руб., следовало из решения о допэмиссии, принятого собранием акционеров "Росгосстраха" в ноябре 2016 года.

"Видимо, идет ожидаемый процесс докапитализации компании. Остается "запас" для дальнейших размещений", - прокомментировал управляющий директор по страховым рейтингам рейтингового агентства "Эксперт РА" Алексей Янин. Ранее агентство указало, что у группы "Росгосстраха" есть доступ к дополнительному финансированию от акционера.

"Открытие" в рамках допэмиссии акции "Росгосстраха" не покупало, заявил ТАСС представитель банка. Ранее сообщалось, что группа "Росгосстраха" находится в процессе объединения с холдингом "Открытие", официально о сделке не объявлялось. До этого собеседники ТАСС на финансовом рынке называли "Открытие" (или аффилированные с ним структуры) в числе наиболее вероятных покупателей акций "Росгосстраха" в условиях убыточности страховой компании.

"Росгосстрах" останется убыточным в 2017 году, полагали аналитики "Эксперт РА" при пересмотре рейтинга страховщика в июне 2017 года. В 2016 году компания получила по МСФО 33,3 млрд руб. убытка в результате убыточности ОСАГО, в первом квартале 2017 г. убыток по РСБУ составил 13 млрд руб.

В марте 2017 года банк "ФК Открытие" предоставил группе "Росгосстраха" краткосрочное финансирование в размере 30 млрд руб., указывало агентство S&P при понижении рейтинга "Росгосстраха" в июне. В марте же банк увеличил долю в капитале "Росгосстраха" с 4,4% до 19,8%, акции были заложены в рамках сделки репо.

Одновременно на ту же величину (15,4%) снизилась доля в капитале "Росгосстраха" основного акционера - "РГС Холдинга" (с 47,1% до 31,7%). В июне компания одобрила задним числом безвозмедный вклад в имущество в размере 30 млрд руб. от "РГС Холдинга", привлекаемого в связи с убытками в ОСАГО.

20 июня Федеральная антимонопольная служба одобрила покупку "Открытие холдингом" 76% акций "Росгосстрах банка" (входит в группу "Росгосстраха"). О том, состоялась ли покупка, не сообщалось. Это часть общей сделки по объединению компаний, сообщал ТАСС источник, близкий к одной из сторон сделки. Фактически "Росгосстрах банк" перешел под управление "Открытия" еще в феврале, сообщали источники ТАСС.

Как ранее отмечалось, объединение "Росгосстраха" с "Открытием" должно занять 2017-2018 гг.