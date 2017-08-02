В США Hyperloop One провела первые испытания вагона сверхскоростного поезда в вакууме

НЬЮ-ЙОРК, 2 августа. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Американская компания Hyperloop One в среду впервые протестировала в условиях технического вакуума капсулу XP-1, которая в перспективе должна стать вагоном сверхскоростного поезда. Об этом говорится в заявлении фирмы, полученном ТАСС.

Разогнали до 310 км/ч

Испытания прошли 28 июля текущего года в комплексе DevLoop в американском штате Невада, однако объявили о них только сейчас. DevLoop - это огромный трубопровод, который установлен на эстакаде в пустыне. Диаметр тоннеля составляет 3,3 м, его общая протяженность - около 500 м.

Во время теста сотрудники Hyperloop One поместили в тоннель, из которого был выкачан почти весь воздух, специальную мобильную платформу. Она в перспективе станет ходовой частью сверхскоростного поезда. На платформу установили капсулу XP-1, сконструированную из алюминия и углеродного волокна.

Представители фирмы впервые продемонстрировали ее 12 июля, такие вагоны компания в перспективе планирует применять для перевозки грузов и пассажиров.

Во время пробного запуска XP-1 разогнали до скорости примерно 310 км/ч, капсула преодолела более 430 м. Как отметили в Hyperloop One, таким образом, была проведена вторая фаза испытаний ключевых элементов Hyperloop.

"Мы доказали, что наша технология работает, теперь мы готовы начать дискуссии с партнерами, клиентами и властями по всему миру о полноценном коммерческом применении нашей технологии Hyperloop", - приводятся в заявлении слова генерального директора компании Роба Ллойда.

Об успешном завершении первой фазы представители компании сообщили 12 июля. Во время нее эксперты Hyperloop One тестировали в DevLoop только мобильную платформу. Она разогналась в тоннеле до скорости 112 км/ч и преодолела 160 м за 5,3 секунды.

"Вторая фаза была гораздо более сложной, мы применили все то, что узнали во время наших первоначальных тестов, и сумели развить более высокую скорость, преодолели большую дистанцию. Мы стали на шаг ближе к тому, чтобы Hyperloop появился по всему миру", - указал президент технологического отдела Hyperloop One Джош Гайгел.

Перспективы в России

Проект поезда Hyperloop был предложен в 2012 году американским инвестором Илоном Маском. Его идея заключается в том, что в трубах над поверхностью земли, в которых воздух чрезвычайно разряжен, с небольшим интервалом и скоростью вплоть до 1220 км/ч будут передвигаться капсулы с пассажирами или грузами. При этом капсула не касается стенок трубы из-за эффекта воздушной подушки. За реализацию проекта взялась компания, впоследствии названная Hyperloop One.

По заявлениям разработчиков, затраты на проект будут намного ниже, чем при строительстве железной дороги с поездами на магнитной подушке. Маск ранее заявлял, что считает реалистичным построить Hyperloop между калифорнийскими городами Лос-Анджелес и Сан-Франциско в течение 10 лет приблизительно за $6 млрд.

В России в качестве пробного проекта рассматривается строительство 65-километровой ветки Hyperloop по маршруту Хуньчунь (Китай) - порт Зарубино.